Punta Arenas,
6 de diciembre de 2025

MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS COMIENZA LA ENTREGA DE REGALOS DE NAVIDAD EN RÍO SECO

Continuará este sábado en el Liceo Luis Alberto Barrera, donde se completará la entrega de más de 5.300 regalos. ​

ER 7

Con gran entusiasmo comenzó este viernes la actividad de entrega de regalos navideños en Río Seco, instancia organizada por la Municipalidad de Punta Arenas para llevar alegría y diferentes actividades recreativas a los niños del sector norte de la comuna. La jornada inaugural se desarrolló en el Cuartel de Bomberos de Río Seco entre las 15:00 y las 17:00 horas, iniciando la entrega que culminará en el Liceo Luis Alberto Barrera.

 

Este 2025, el municipio entregará un total de 5.317 regalos a niñas y niños de entre 0 y 10 años, que fueron inscritos entre julio y septiembre.

 

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó la importancia del proceso y el compromiso municipal para llevar adelante la actividad: “Este es un trabajo que comenzamos con el viejito pascuero hace bastante tiempo. Iniciamos las inscripciones en julio y fueron dos meses en los que se registraron 5.317 niños. Cada regalo tiene nombre y su respectivo código QR, por eso es tan importante la inscripción previa. Es una inversión municipal importante, de 90 millones de pesos, y queremos que todas las familias sepan que los niños se inscriben sin ningún tipo de discriminación. Invitamos a quienes no alcanzaron a inscribirse a participar el próximo año, cuando el proceso vuelva a abrir en julio”, señaló.

Durante la jornada en Río Seco, las familias disfrutaron de puntos fotográficos, música navideña y el esperado encuentro con el viejito pascuero. Rocío Mancilla, una de las niñas que recibió su regalo, expresó su alegría: “Me siento muy bien porque la Navidad es emocionante y la celebramos con la familia y amigos. Estar con el viejito pascuero fue muy entretenido”.

 

En tanto, su madre, Tabita Nicoreo, valoró la organización del evento y el sistema de entrega: “Es una muy buena iniciativa de la Municipalidad. Vinimos muy contentos a buscar un regalito que alegre a las niñas. Nos inscribimos en agosto y ahora todo fue muy fácil, solo presentas el código QR y recibes el regalo. Está muy bien organizado”.

 

La celebración seguirá este sábado 6 de diciembre en el Liceo Luis Alberto Barrera, desde las 10:00 hasta las 14:00 horas, con actividades familiares, música, el viejito pascuero y la presentación del Coro Voces Blancas del elenco municipal.





IMPACTO DEL PLAN DE CIUDADES JUSTAS: MINVU REALIZÓ DIÁLOGO CIUDADANO EN EL MES DEL URBANISMO

NATALES: MÁS DE 70 ARMADORAS Y ARMADORES RECIBEN IMPORTANTES FONDOS PARA MEJORAR SUS EMBARCACIONES

​​Desde Indespa pusieron énfasis en la rendición de los fondos: ello garantizaría la posibilidad de nuevos llamados a concursos.

MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS COMIENZA LA ENTREGA DE REGALOS DE NAVIDAD EN RÍO SECO

ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

GOBIERNO ENTREGA RECOMENDACIONES PARA INCLUIR EN LAS ACTUALIZACIONES DE LOS REGLAMENTOS DE COPROPIEDAD SOBRE TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS

PROCESO DE ADMISIÓN JUNJI 2026: DIRECTORA REGIONAL RESALTA BENEFICIOS DEL SIM MULTIPOSTULADOR

MUNICIPIO EXPRESA PREOCUPACIÓN POR RETRASO EN INICIO DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DEL SERVIU