PUNTA ARENAS REVISA SU HOJA DE RUTA URBANA A CINCO AÑOS DE MESA "LA CIUDAD QUE QUEREMOS"

A cinco años del cierre de la mesa "Punta Arenas: la Ciudad que Queremos" —un proceso que reunió a actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil para construir una visión compartida de desarrollo urbano— la comunidad de la capital de la Región de Magallanes participó en un encuentro abierto destinado a recoger impresiones, actualizar el diagnóstico y proyectar los próximos pasos.

La instancia —impulsada por la Cámara Chilena de la Construcción de Magallanes y Corporación Ciudades— buscó evaluar el estado de avance de los acuerdos definidos entre 2019 y 2021, además de discutir nuevas prioridades para la hoja de ruta local. El espacio también permitió orientar, desde la ciudadanía, hacia dónde debe avanzar la comuna y cómo asegurar que las ideas y proyectos impulsados en su momento se transformen en acciones concretas.

"Este fue un ejercicio con muchos fundamentos, participación y diálogo, que permitió lograr un acuerdo y hoy nos permite ver qué ha pasado en estos cinco años y cómo ha evolucionado la ciudad. Creemos que es un tremendo aporte para el proceso actual de Punta Arenas, que está elaborando una nueva propuesta de Plan Regulador Comunal. Son insumos que suman y esperamos aporten a un buen resultado", señaló Patricio Donoso, presidente del directorio de Corporación Ciudades.

Por su parte, Cristóbal Bascuñán, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción de Magallanes, advirtió sobre la importancia de contar con una planificación flexible y actualizada. "Si seguimos haciendo las cosas como hasta ahora, corremos el riesgo de terminar con un plan regulador obsoleto en cinco o seis años. Las ciudades cambian según su dinamismo económico, por lo que es fundamental anticiparse. Como gremio, queremos participar activamente en un proceso tan relevante como la renovación del Plan Regulador Comunal (PRC) de Punta Arenas, aportando nuestra experiencia y conocimientos en planificación urbana para contribuir con una mirada integral al futuro PRC. Es imprescindible que este instrumento refleje la realidad de Punta Arenas y proyecte su crecimiento con una visión integradora y colaborativa entre todos los actores involucrados", afirmó.

En la misma línea, el director ejecutivo de la organización, Martín Andrade, enfatizó la importancia de la corresponsabilidad en la construcción de ciudad. "A veces se piensa que la ciudad es un rol del Estado, pero creemos que es todo lo contrario: es un rol compartido, y eso estamos impulsando en todo Chile", afirmó. El arquitecto recordó que cerca de un tercio de la población de Punta Arenas "vive en zonas sin servicios adecuados o con equipamientos lejanos. Disminuir esa inequidad urbana requiere más que presupuesto o un buen plan regulador; son múltiples los factores que inciden".

Durante el evento se realizó un conversatorio que reunió a actores clave vinculados a la modificación del PRC de Punta Arenas, entre ellos: Ángela Salazar, asesora urbanista de la Ilustre Municipalidad de Punta Arenas; Alex Saldivia, director de la DOM de la misma municipalidad; Isabel Salazar, analista del Departamento de Desarrollo Urbano del Minvu Magallanes; y César Alvial, presidente del Colegio de Arquitectos de Magallanes. La instancia permitió un diálogo orientado a reflexionar sobre el desarrollo de la ciudad de Punta Arenas a largo plazo.

Finalmente, la escultora y pintora Paola Vezzani, quien fue una de las participantes de la mesa urbana "Punta Arenas: la ciudad que queremos", destacó la importancia de seguir avanzando según los lineamientos definidos por la comunidad: "Hay que levantar proyectos y entender de dónde vienen estas ideas: no son caprichos, sino demandas ciudadanas. Cuando hay colaboración transversal, crece la confianza en que los proyectos responden a lo que la gente quiere".

"Punta Arenas, la Ciudad que Queremos" se ha consolidado como un referente nacional. Su metodología y resultados han sido replicados en ciudades como Coyhaique e Iquique-Alto Hospicio, inspiradas por el trabajo realizado en Magallanes.



