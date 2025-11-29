GEOTECNIA PATAGONIA MUESTRA SU LABOR EN ESTUDIOS DE SUELO DURANTE FERIA EDUCATIVA DE HIDRÓGENO VERDE

Este fin de semana, en el desarrollo de la 3era Feria Educativa de Hidrógeno Verde realizada en el CIJUM en Punta Arenas durante los días 28 y 29 de noviembre, la empresa Geotecnia Patagonia participó por primera vez en el evento, representada por el ingeniero civil e ingeniero de proyectos Francisco Nocera Solabarrieta.

Nocera explicó que la presencia de la compañía en esta edición respondió a la necesidad de visibilizar un trabajo que generalmente permanece fuera del conocimiento público. “Es primera vez que estamos participando; antes habíamos visitado las otras ferias, pero este año decidimos participar porque desde el 2020 que venimos trabajando activamente en la industria del H2V y creíamos importante mostrar un trabajo que no se ve lamentablemente”, señaló.

El profesional destacó que Geotecnia Patagonia se dedica principalmente a los estudios de suelo previos a la construcción de todo tipo de infraestructura vinculada al hidrógeno verde, un proceso fundamental pero poco conocido. “Nadie o muy pocas personas conocen lo que hacemos y nos pareció una buena instancia para dar a conocer nuestro trabajo y lo que hemos hecho en los últimos años; que puedan conocernos, entender un poco cuál es nuestra función en la industria del H2V y en proyectos en general”, afirmó.

Durante la feria, los asistentes pudieron observar distintos tipos de suelo, conocer su comportamiento, revisar ejemplos de ensayos y ver en exhibición una máquina perforadora CPTU, equipo recientemente adquirido por la empresa.

Además, Nocera valoró el encuentro como un espacio clave para fortalecer vínculos dentro del sector. “Acá confluyen todas las empresas que están asociadas al rubro; es una muy buena oportunidad para afiatar lazos con empresas cercanas que de repente solo nos contactamos por correo, y aquí nos podemos ver las caras y conversar respecto a los proyectos que desarrollamos”, indicó. Al mismo tiempo, subrayó que la instancia también permite a la ciudadanía “venir a entender un poco las diferentes empresas que están trabajando en el rubro”.

