27 de noviembre de 2025
MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS ALCANZA 100% EN NORMAS DE TRANSPARENCIA ACTIVA
La comuna del extremo sur se ubica entre los pocos municipios del país con cumplimiento pleno, tras mejorar del 98,23% en 2024.
En el más reciente proceso de evaluación del Consejo para la Transparencia (CPLT), la Municipalidad de Punta Arenas logró cumplir íntegramente al 100% con todas las obligaciones exigidas en materia de transparencia activa, situándose en el primer lugar nacional entre los municipios. Durante 2024, la administración comunal había alcanzado un 98,23%, lo que ya la mantenía en el top 10 del país, sin embargo, este año la fiscalización confirmó el cumplimiento total de los indicadores exigidos, ubicando a la comuna dentro del reducido grupo de municipios que obtienen la máxima calificación.
El documento oficial enviado por el CPLT a la Municipalidad señala que, tras la fiscalización, "se constató que el organismo dio pleno cumplimiento a las normas de Transparencia Activa, alcanzando un 100 % en el índice de cumplimiento... valorando positivamente el grado de cumplimiento alcanzado en la publicación de los antecedentes requeridos por la Ley de Transparencia" .
El alcalde Claudio Radonich valoró este resultado, destacando su relevancia institucional. "Fuimos fiscalizados por el Consejo de la Transparencia, un órgano que se dedica justamente a cuidar que las leyes se cumplan, que los fondos públicos se cumplan y que las municipalidades, los ministerios y todos los órganos públicos tengan un alto estándar que impida hechos de corrupción. Por eso estamos muy orgullosos, ¿por qué razón? Nos fiscalizaron y el Consejo Directivo acordó enviarnos una carta felicitando a la Municipalidad de Punta Arenas porque hemos cumplido el 100% de las obligaciones que la ley nos establece en transparencia y eso no es menor".
El jefe comunal señaló que este avance ha sido progresivo durante los últimos años y resultado de un trabajo sistemático. "Siempre hemos estado, y lo digo con orgullo, en los top 10 de municipalidades, hoy llegamos al top 1, hoy ya no podemos ser más, llegamos al 100%. Un gran trabajo de nuestros funcionarios, de jurídico, de control, de la unidad de transparencia y por cierto es una línea que hemos tenido desde el primer día".
Radonich agregó que la transparencia no solo responde a una exigencia normativa, sino a una convicción. "Cuando hay más transparencia, por supuesto que tenemos mayor probidad y sobre todo menos corrupción. Cada vecino tiene derecho a saber en qué se gasta la plata, qué se hace, qué no se hace y por supuesto cumplir siempre las normas legales como lo hemos hecho desde el primer día que llegamos a la Municipalidad de Punta Arenas".
Con este resultado, la administración comunal refuerza su compromiso con la apertura de la información pública y la rendición de cuentas, consolidando una política institucional que, según indicaron desde el municipio, continuará siendo prioritaria para fortalecer la confianza ciudadana.
