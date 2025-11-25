Punta Arenas,
25 de noviembre de 2025

PUNTA ARENAS DUPLICA PUNTOS DE RECICLAJE CON NUEVAS CAMPANAS DE VIDRIO

​La instalación de 50 estructuras en distintos sectores urbanos permitirá aumentar la capacidad de recolección y fomentar hábitos sostenibles en la comunidad.

INSTALACIÓN DE CAMPANAS (3)

​La Municipalidad de Punta Arenas y la empresa ReSimple realizaron la instalación de 50 nuevas campanas de reciclaje de vidrio en la comuna, iniciativa que permitirá duplicar la capacidad de acopio de este material y acercar el reciclaje a los distintos barrios de la ciudad. Las nuevas estructuras se suman a la reciente habilitación de dos puntos limpios y representan un avance significativo en materia de sostenibilidad y gestión de residuos.


El alcalde Claudio Radonich valoró la ampliación del sistema de reciclaje, subrayando que la ciudad ha recuperado más de cinco millones y medio de botellas en los últimos años. "Hasta la fecha con 25 campanas instaladas teníamos cinco millones y medio de botellas convertidas nuevamente en vidrio, lo que es muy importante para el medio ambiente y para cuidar nuestro vertedero. Ahora tenemos el doble, por tanto, esperamos duplicar la cantidad de botellas que se pueden recuperar. Lo más importante es el buen uso: estas campanas son solo para vidrio y pedimos cuidarlas porque reciclar también es un cambio de actitud. Los niños han sido grandes aliados en esto, y queremos que más vecinos se sumen a esta tarea desde el sur del mundo para demostrar cómo podemos cuidar el medio ambiente".


En este mismo sentido, Macarena Olivares, gerenta de Vinculación Municipal de ReSimple, destacó la importancia de este despliegue en la zona más austral del país, señalando que "hoy como ReSimple estamos muy contentos de implementar 50 campanas para el reciclaje de vidrio en la zona más austral de nuestro país. Estas se encuentran ubicadas en zonas estratégicas de la comuna para facilitar el reciclaje de este tipo de material. Esto se suma a la reciente inauguración de dos puntos limpios, lo que acerca el reciclaje a los vecinos y empuja la adopción de hábitos sostenibles en la comunidad".


Desde la Dirección de Medio Ambiente, la ingeniera ambiental Catalina Higueras explicó que fueron renovadas 26 campanas antiguas y se instalaron 24 nuevas, alcanzando así un total de 50 puntos de acopio distribuidos en plazas, poblaciones y distintos sectores del radio urbano. "Se duplicó la capacidad de almacenamiento de vidrio y también la cantidad de reciclaje que vamos a llegar a tener. Hoy contamos con un promedio de 36 toneladas de vidrio reciclado al mes y queremos llegar a unas 80 toneladas. Las ubicaciones y detalles de cada campana pueden ser consultados en la app de ReSimple, donde además se puede reportar cualquier problema", señaló. Asimismo, la funcionaria municipal enfatizó la importancia de utilizar correctamente estos contenedores, depositando únicamente vidrio limpio y evitando abandonar otros residuos alrededor.


Con esta ampliación, Punta Arenas refuerza su liderazgo en sostenibilidad y continúa fortaleciendo una red de reciclaje que crece con la colaboración entre el municipio, la comunidad y el sector privado. Las nuevas campanas ya están operativas y disponibles para toda la ciudadanía.

​El diseño deberá considerar el mejoramiento de calzadas y aceras con accesibilidad universal, canalización de aguas lluvias, iluminación y paisajismo, en calles Monseñor Fagnano y Waldo Seguel desde Avenida España al límite poniente y calle Almirante Manuel Señoret entre Presidente Federico Errázuriz y el límite norte.

​El diseño deberá considerar el mejoramiento de calzadas y aceras con accesibilidad universal, canalización de aguas lluvias, iluminación y paisajismo, en calles Monseñor Fagnano y Waldo Seguel desde Avenida España al límite poniente y calle Almirante Manuel Señoret entre Presidente Federico Errázuriz y el límite norte.

