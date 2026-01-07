Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
covepa
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
2 (1)
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino enero
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
gif sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

7 de enero de 2026

BALANCE FISCALIZACIONES FIN DE AÑO: SEREMI DE SALUD REALIZA MÁS DE 85 INSPECCIONES Y 6 SUMARIOS SANITARIOS EN LA REGIÓN

​Despliegue territorial incluyó inspecciones a carnicerías y supermercados, locales de venta de juguetes y eventos masivos, con el objetivo de resguardar la salud de la comunidad durante las festividades.

balancefiestas

​En el marco de las celebraciones de Fin de Año, la Seremi de Salud de Magallanes realizó un amplio despliegue de fiscalizaciones en distintos puntos de la región, abarcando carnicerías, locales de venta de juguetes e inspecciones a fiestas y eventos masivos, con el propósito de prevenir riesgos sanitarios y proteger la salud de la población durante estas festividades.

 
El despliegue de la Seremi de Salud permitió verificar el cumplimiento de la normativa en materia de inocuidad alimentaria, rotulación y seguridad de juguetes, así como también las condiciones sanitarias de los recintos donde se desarrollaron celebraciones, reforzando la prevención de enfermedades transmitidas por alimentos y otros riesgos asociados a eventos de alta concurrencia.

 
Fue así que, en el marco de estas acciones, se realizaron más de 85 fiscalizaciones en total a diversos establecimientos, efectuadas por equipos del Departamento de Acción Sanitaria de la Seremi de Salud de Punta Arenas y de las Oficinas Provinciales del resto de la región, fortaleciendo el control sanitario y la vigilancia preventiva durante el período de Fin de Año.

 
El Seremi de Salud (S), Eduardo Castillo, indicó que este despliegue en terreno es parte del rol permanente de la Autoridad Sanitaria, indicando que “durante este fin de año hay un aumento del consumo de alimentos, también en las compras y en la asistencia a lugares masivos, y en ese sentido la Seremi de Salud reforzó las fiscalizaciones, realizando más de 85 en este periodo, con resultado de 6 sumarios sanitarios, 5 en Punta Arenas y 1 en la comuna de Cabo de Hornos, todos por condiciones de higiene. En general agradecer a los establecimientos, porque hay un alto cumplimiento de las normas sanitarias, y también el compromiso de la población de Magallanes”.

 
La autoridad sanitaria agregó que “junto con continuar las fiscalizaciones, hacemos un llamado a la comunidad a mantener las medidas preventivas durante todo el año, privilegiando la compra en locales autorizados, manipulando adecuadamente los alimentos en el hogar y respetando las normas sanitarias en cada celebración. El autocuidado y la responsabilidad compartida son fundamentales para proteger la salud de todos y todas”.

 
Alex Lucero, encargado de la Unidad de Alimentos de la Seremi de Salud, señaló que “como resultado de las fiscalizaciones realizadas durante el mes de diciembre, producto de las Fiestas de Fin de Año, desde la Seremi de Salud se reforzaron las fiscalizaciones en el ámbito de alimentos, principalmente en carnicerías y supermercados, para verificar las condiciones sanitarias de expendio, especialmente de carnes”, agregando que en general se observó un buen comportamiento por parte de los establecimientos que se dedican a la venta de alimentos.

 

Finalmente, Alex Lucero enfatizó que “el llamado es a mantener estas buenas condiciones durante el verano, ya que con el aumento de las temperaturas puede ser más común la aparición de enfermedades entéricas. Es fundamental asegurar una adecuada manipulación de alimentos, mantener correctamente la cadena de frío de los productos perecibles, especialmente carnes, evitar la contaminación cruzada y reforzar las medidas de higiene. Asimismo, el llamado se extiende a la comunidad, tanto al consumir alimentos fuera del hogar como en actividades al aire libre, a resguardar las condiciones sanitarias y privilegiar siempre la compra en locales establecidos”.

 
En este contexto, la Seremi de Salud de Magallanes informó que durante los meses de verano los equipos de fiscalización continuarán sus acciones en terreno, reforzando las fiscalizaciones en las diversas actividades masivas y fiestas tradicionales que se desarrollan en diferentes puntos de la región, con el objetivo de verificar el cumplimiento de la normativa y resguardar la salud de la comunidad.

PRESENTACIÓN JEFE DE CONTROL DE CORMUPA (1)

MUNICIPIO FORTALECE CONTROL INTERNO EN CORPORACIÓN MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

CARABINEROS DESBARATA CULTIVO INDOOR DE CANNABIS EN EL SECTOR SUR DE PUNTA ARENAS

Leer Más

​El procedimiento fue desarrollado por personal del OS-7 Magallanes en coordinación con la Fiscalía Local. Se incautaron 76 plantas y se detuvo a un joven de 21 años.

​El procedimiento fue desarrollado por personal del OS-7 Magallanes en coordinación con la Fiscalía Local. Se incautaron 76 plantas y se detuvo a un joven de 21 años.

marihuanapuq
nuestrospodcast
umag 5

CORTE DE PUNTA ARENAS AVALA NO RENOVACIÓN DE CONTRATA DE ACADÉMICO DE UNIVERSIDAD DE MAGALLANES

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
covepa
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
ALTAS CUMBRES-336x336-1
balancefiestas

BALANCE FISCALIZACIONES FIN DE AÑO: SEREMI DE SALUD REALIZA MÁS DE 85 INSPECCIONES Y 6 SUMARIOS SANITARIOS EN LA REGIÓN

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
casino enero
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
covepa
gif sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
diputadobianchi

DIPUTADO CARLOS BIANCHI SOLICITÓ RESPUESTA DEL MINISTERIO DE SALUD SOBRE MATERIAS SANITARIAS DE LA COMUNA

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
2 (1)
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
2 (1)
AquaChile banner
gif sanchez
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
RRSsir

EL ROMPEHIELOS BRITÁNICO RSS SIR DAVID ATTENBOROUGH REALIZA ESCALA LOGÍSTICA EN VISITA A PUNTA ARENAS EN CHILE

buvinic

LOS TIEMPOS NUEVOS