BALANCE FISCALIZACIONES FIN DE AÑO: SEREMI DE SALUD REALIZA MÁS DE 85 INSPECCIONES Y 6 SUMARIOS SANITARIOS EN LA REGIÓN

​En el marco de las celebraciones de Fin de Año, la Seremi de Salud de Magallanes realizó un amplio despliegue de fiscalizaciones en distintos puntos de la región, abarcando carnicerías, locales de venta de juguetes e inspecciones a fiestas y eventos masivos, con el propósito de prevenir riesgos sanitarios y proteger la salud de la población durante estas festividades.



El despliegue de la Seremi de Salud permitió verificar el cumplimiento de la normativa en materia de inocuidad alimentaria, rotulación y seguridad de juguetes, así como también las condiciones sanitarias de los recintos donde se desarrollaron celebraciones, reforzando la prevención de enfermedades transmitidas por alimentos y otros riesgos asociados a eventos de alta concurrencia.



Fue así que, en el marco de estas acciones, se realizaron más de 85 fiscalizaciones en total a diversos establecimientos, efectuadas por equipos del Departamento de Acción Sanitaria de la Seremi de Salud de Punta Arenas y de las Oficinas Provinciales del resto de la región, fortaleciendo el control sanitario y la vigilancia preventiva durante el período de Fin de Año.



El Seremi de Salud (S), Eduardo Castillo, indicó que este despliegue en terreno es parte del rol permanente de la Autoridad Sanitaria, indicando que “durante este fin de año hay un aumento del consumo de alimentos, también en las compras y en la asistencia a lugares masivos, y en ese sentido la Seremi de Salud reforzó las fiscalizaciones, realizando más de 85 en este periodo, con resultado de 6 sumarios sanitarios, 5 en Punta Arenas y 1 en la comuna de Cabo de Hornos, todos por condiciones de higiene. En general agradecer a los establecimientos, porque hay un alto cumplimiento de las normas sanitarias, y también el compromiso de la población de Magallanes”.



La autoridad sanitaria agregó que “junto con continuar las fiscalizaciones, hacemos un llamado a la comunidad a mantener las medidas preventivas durante todo el año, privilegiando la compra en locales autorizados, manipulando adecuadamente los alimentos en el hogar y respetando las normas sanitarias en cada celebración. El autocuidado y la responsabilidad compartida son fundamentales para proteger la salud de todos y todas”.



Alex Lucero, encargado de la Unidad de Alimentos de la Seremi de Salud, señaló que “como resultado de las fiscalizaciones realizadas durante el mes de diciembre, producto de las Fiestas de Fin de Año, desde la Seremi de Salud se reforzaron las fiscalizaciones en el ámbito de alimentos, principalmente en carnicerías y supermercados, para verificar las condiciones sanitarias de expendio, especialmente de carnes”, agregando que en general se observó un buen comportamiento por parte de los establecimientos que se dedican a la venta de alimentos.





Finalmente, Alex Lucero enfatizó que “el llamado es a mantener estas buenas condiciones durante el verano, ya que con el aumento de las temperaturas puede ser más común la aparición de enfermedades entéricas. Es fundamental asegurar una adecuada manipulación de alimentos, mantener correctamente la cadena de frío de los productos perecibles, especialmente carnes, evitar la contaminación cruzada y reforzar las medidas de higiene. Asimismo, el llamado se extiende a la comunidad, tanto al consumir alimentos fuera del hogar como en actividades al aire libre, a resguardar las condiciones sanitarias y privilegiar siempre la compra en locales establecidos”.



En este contexto, la Seremi de Salud de Magallanes informó que durante los meses de verano los equipos de fiscalización continuarán sus acciones en terreno, reforzando las fiscalizaciones en las diversas actividades masivas y fiestas tradicionales que se desarrollan en diferentes puntos de la región, con el objetivo de verificar el cumplimiento de la normativa y resguardar la salud de la comunidad.

