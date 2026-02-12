DETIENEN A CONDUCTOR TRAS HALLAR DOSIS DE MARIHUANA EN FISCALIZACIÓN EN PUNTA ARENAS

Carabineros informó la detención de un conductor en Punta Arenas durante la tarde del día miércoles, en el marco de patrullajes preventivos realizados por la Sección Centauro de la Prefectura Magallanes en la población Alfredo Lorca. El procedimiento se originó tras la fiscalización de un vehículo cuyo conductor intentó evadir el control policial, siendo alcanzado por personal motorizado.

Al efectuar la inspección, los funcionarios detectaron envoltorios con dosis de marihuana, equivalentes a nueve gramos según prueba de campo, además de dinero en efectivo. El sujeto fue detenido en el lugar y trasladado posteriormente para la aplicación de pruebas adicionales.

De acuerdo con información policial, el conductor fue sometido a examen narcotest, el cual arrojó resultado positivo para consumo de marihuana. El detenido, identificado con las iniciales R.P.S.B., fue puesto a disposición del Ministerio Público.

El imputado pasó a control de detención durante la jornada de este jueves 12 de febrero, mientras continúan las diligencias asociadas al procedimiento policial desarrollado en la capital regional.

