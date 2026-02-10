Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA FEBRERO
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ Y SANCHEZ
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

10 de febrero de 2026

MARGARITA NOVAKOVIC, LA PRIMERA MUJER EN LA PESCA ARTESANAL DE LA REGIÓN

Almorzando con Checho

Margarita Novakovic

La historia de Margarita Novakovic, reconocida como la primera mujer en formar parte de la pesca artesanal en la región de Magallanes, fue invitada en el programa Almorzando con Checho. En el espacio se destacó su trayectoria y el significado de su aporte en un rubro históricamente masculinizado.

Durante la conversación, Novakovic compartió su experiencia personal y los desafíos que implicó abrirse paso en la pesca artesanal, actividad clave para la identidad productiva y cultural de Magallanes. Su testimonio permitió relevar el esfuerzo, la perseverancia y el compromiso que marcaron su camino en el oficio.

En el programa Almorzando con Checho, se puso énfasis en el valor simbólico de su incorporación a la pesca artesanal, considerando el contexto social de la época y las barreras que debió enfrentar como mujer en un sector tradicionalmente dominado por hombres.

Asimismo, se destacó la importancia de visibilizar estas historias para reconocer el rol de las mujeres en el desarrollo de las actividades productivas de la región, aportando a la memoria local y al reconocimiento de quienes han contribuido al crecimiento de Magallanes desde distintos espacios.

Finalmente, el espacio permitió reflexionar sobre los cambios que ha experimentado la pesca artesanal en la región y la relevancia de rescatar relatos de vida como el de Margarita Novakovic, que forman parte del patrimonio humano y cultural de Magallanes.

carabineros-patrulla-1200x630

DETIENEN A ADOLESCENTE POR LESIONES GRAVES A MENOR EN PUNTA ARENAS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

SERNAC MAGALLANES DENUNCIA A SUPUESTA EMPRESA DE CUCHILLOS ESPARTACUS CHILE ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO POR EVENTUAL ESTAFA

Leer Más

​Las personas consumidoras reclaman un incumplimiento sistemático por parte de la empresa en la entrega de productos adquiridos vía online y falta de canales de contacto para buscar una solución efectiva.

​Las personas consumidoras reclaman un incumplimiento sistemático por parte de la empresa en la entrega de productos adquiridos vía online y falta de canales de contacto para buscar una solución efectiva.

sernac
nuestrospodcast
Daniel D'Alcantara

CONTINUA LA SEMANA INTERNACIONAL DE JAZZ EN LA PATAGONIA – FEBRERO 2026

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
COVEPA FEBRERO
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
Margarita Novakovic

MARGARITA NOVAKOVIC, LA PRIMERA MUJER EN LA PESCA ARTESANAL DE LA REGIÓN

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA FEBRERO
SANCHEZ Y SANCHEZ
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
Jacques Roux en conversación con Buenos Días Región

EX JEFE REGIONAL DE LA SUBDERE LLAMA A IMPULSAR UN POLIDEPORTIVO EN PUNTA ARENAS

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA FEBRERO
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
SANCHEZ Y SANCHEZ
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
FB_IMG_1770405519435

CONAF CELEBRÓ EL DÍA MUNDIAL DE LOS HUMEDALES EN PUERTO WILLIAMS

publicite aquí