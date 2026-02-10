MARGARITA NOVAKOVIC, LA PRIMERA MUJER EN LA PESCA ARTESANAL DE LA REGIÓN

La historia de Margarita Novakovic, reconocida como la primera mujer en formar parte de la pesca artesanal en la región de Magallanes, fue invitada en el programa Almorzando con Checho. En el espacio se destacó su trayectoria y el significado de su aporte en un rubro históricamente masculinizado.

Durante la conversación, Novakovic compartió su experiencia personal y los desafíos que implicó abrirse paso en la pesca artesanal, actividad clave para la identidad productiva y cultural de Magallanes. Su testimonio permitió relevar el esfuerzo, la perseverancia y el compromiso que marcaron su camino en el oficio.

En el programa Almorzando con Checho, se puso énfasis en el valor simbólico de su incorporación a la pesca artesanal, considerando el contexto social de la época y las barreras que debió enfrentar como mujer en un sector tradicionalmente dominado por hombres.

Asimismo, se destacó la importancia de visibilizar estas historias para reconocer el rol de las mujeres en el desarrollo de las actividades productivas de la región, aportando a la memoria local y al reconocimiento de quienes han contribuido al crecimiento de Magallanes desde distintos espacios.

Finalmente, el espacio permitió reflexionar sobre los cambios que ha experimentado la pesca artesanal en la región y la relevancia de rescatar relatos de vida como el de Margarita Novakovic, que forman parte del patrimonio humano y cultural de Magallanes.