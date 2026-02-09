VLADIMIRO MIMICA CONFIRMA RECUPERACIÓN DE SALUD Y REGRESO A LA RADIO

En el programa Buenos días región, el comunicador y exalcalde de Punta Arenas, Vladimiro Sergio Mimica Cárcamo, se refirió a su estado de salud tras una operación de próstata realizada a fines de diciembre, señalando que actualmente se encuentra en proceso de recuperación. Durante la conversación, comentó que el procedimiento fue complejo, pero manifestó sentirse agradecido por su evolución y por poder retomar progresivamente sus actividades.

Mimica también confirmó que su vínculo laboral con el Ministerio del Deporte se extenderá hasta el 10 de marzo y que, durante el mes de abril, se integrará a Radio ADN Chile, donde participará en distintos espacios radiales. En ese contexto, destacó que este regreso representa un momento significativo en su carrera profesional.

En el mismo espacio, Antonio Pascual Rispoli, asesor deportivo del Gobierno Regional, se refirió a las prioridades actuales en materia de apoyo al deporte, señalando que el foco está puesto en la inversión en infraestructura deportiva y en el financiamiento de viajes para torneos juveniles.

Rispoli explicó que, en el caso del futsal de Punta Arenas, el Gobierno Regional ha financiado la participación en distintos campeonatos, aprobando cerca de 100 millones de pesos tanto para viajes al norte del país como para la realización de encuentros en la región con equipos visitantes.

Asimismo, informó que recientemente se detectó un proyecto por 30 millones de pesos que presentaba una irregularidad en la documentación de personalidad jurídica, situación que fue advertida durante la revisión de la DIDESO y posteriormente en el Consejo Regional, instancia en la que el proyecto fue detenido.

Finalmente, el asesor deportivo indicó que este tema fue abordado en una reunión realizada la semana pasada a través de la plataforma de Lobby y que se continúa trabajando en el seguimiento de estos procesos para asegurar el correcto uso de los recursos públicos destinados al deporte regional.