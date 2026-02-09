LEY JACINTA FRENA LA VENTA DEL SOAP: ASEGURADORAS ESPERAN AUTORIZACIÓN DE LA CMF

La Asociación de Aseguradores de Chile (AACh) anunció la suspensión temporal de la venta del Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (SOAP), el que es indispensable para obtener el Permiso de Circulación en el país.

El gremio indicó que la medida se debe al inicio de la Ley Jacinta, que fue publicada ayer sábado en el Diario Oficial, por lo que las compañías no pueden vender el SOAP "hasta que se complete el procedimiento administrativo exigido por el mandato legal para su entrada en vigencia".

Esto, explicó la AACh, de debe a que "aún se encuentra pendiente que la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) deposite la nueva póliza de dicho seguro -con las modificaciones establecidas por la Ley Jacinta- en el Depósito de Pólizas y esta sea publicada en el Diario Oficial".

La nueva ley introduce mejoras al seguro obligatorio, entre ellas el aumento de los montos de las indemnizaciones.

"Mientras este trámite no se complete, las compañías se encuentran legalmente impedidas de comercializar el seguro, ya que deben contar con la autorización oficial correspondiente", remarcó.

El gremio añadió que la medida "es de carácter transitorio, y están a la espera de que la autoridad complete este trámite para poder volver a comercializar el SOAP a la brevedad bajo las nuevas condiciones".

Qué dice la ley sobre el SOAP

La Ley Jacinta (Ley N° 21.797), publicada el sábado, modifica las condiciones del SOAP, obligando que sus pólizas sean uniformes y cumplan con las mejoras legales antes de su comercialización.

Asimismo, introduce aumentos significativos en las coberturas obligatorias:​

Fallecimiento: sube de 300 UF (11 millones de pesos) a 600 UF (23 millones de pesos).



Incapacidad permanente total: sube de 300 UF (11 millones) a 600 UF (23 millones).



Incapacidad permanente parcial: sube de 200 UF (7 millones) a 400 UF (15 millones).



Gastos médicos y rehabilitación: sube de 300 UF (11 millones) a 600 UF (23 millones).



Asimismo, la nueva ley reduce el plazo de pago de indemnizaciones por fallecimiento de 10 a 7 días hábiles, agilizando el apoyo a familias afectadas.





FUENTE: Cooperativa.cl









