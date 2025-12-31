Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO250x250-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

31 de diciembre de 2025

AUTORIDAD SANITARIA FISCALIZÓ LOCALES QUE ALBERGARÁN FIESTAS DE FIN DE AÑO EN PUNTA ARENAS

​Las inspecciones buscan garantizar condiciones adecuadas de seguridad e higiene para proteger a la comunidad durante las celebraciones.

saludeventospuq

Durante la tarde de este miércoles, equipos de la Autoridad Sanitaria realizaron fiscalizaciones en diversos recintos de Punta Arenas donde se llevarán a cabo fiestas de Fin de Año, con el objetivo de resguardar la salud y seguridad de las personas asistentes.

Las inspecciones se centraron en verificar las condiciones de la infraestructura, incluyendo vías de evacuación expeditas, correcta disposición y mantención de extintores de incendio, funcionamiento de luces de emergencia y disponibilidad suficiente de servicios higiénicos en adecuadas condiciones de limpieza, equipamiento y mantención.

Desde la Autoridad Sanitaria señalaron que los equipos continúan desplegados en terreno, reforzando las acciones preventivas para que las celebraciones se desarrollen de manera segura, reiterando además el llamado al autocuidado y a evitar conductas de riesgo durante estas Fiestas de Fin de Año.


seremieducacion

SEREMI DE EDUCACIÓN EN MAGALLANES DESCARTA ARBITRARIEDADES EN DESPIDOS A PROFESORES DEL SLEP "VIENE POR UNA DEFINICIÓN EN LA LEY DE PRESUPUESTO 2026"

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

TRAGEDIA VIAL EN PUNTA ARENAS: MUJER MUERE TRAS ATROPELLO Y CONDUCTOR ESTABA BAJO EFECTOS DEL ALCOHOL

Leer Más

​El hecho ocurrió la noche del martes en el sector de Manantiales con Esteban Capkovic. El conductor fue detenido por conducción bajo los efectos del alcohol con resultado de muerte.

​El hecho ocurrió la noche del martes en el sector de Manantiales con Esteban Capkovic. El conductor fue detenido por conducción bajo los efectos del alcohol con resultado de muerte.

detenidoconductor
nuestrospodcast
pdtemensaje20252026

EN MENSAJE DE AÑO NUEVO, BORIC DESTACÓ ALZA DE LAS PENSIONES Y EL SUELDO MÍNIMO

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
ALTAS CUMBRES-336x336-1
saludeventospuq

AUTORIDAD SANITARIA FISCALIZÓ LOCALES QUE ALBERGARÁN FIESTAS DE FIN DE AÑO EN PUNTA ARENAS

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO250x250-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
asmarmagallanes

ASMAR AVANZA EN EL MAGALLANES DE LA ARMADA DE CHILE Y FIRMA ALIANZAS PARA IMPULSAR CONSTRUCCIÓN NAVAL

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
gobernadoraentregaviviendas

GOBERNADORA (S) PARTICIPA DE LA ENTREGA DE 120 NUEVAS CASAS EN LOS LOTEOS “LOMAS DEL BOSQUE 4 Y 5” DE PUNTA ARENAS

publicite aquí