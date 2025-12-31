AUTORIDAD SANITARIA FISCALIZÓ LOCALES QUE ALBERGARÁN FIESTAS DE FIN DE AÑO EN PUNTA ARENAS

Durante la tarde de este miércoles, equipos de la Autoridad Sanitaria realizaron fiscalizaciones en diversos recintos de Punta Arenas donde se llevarán a cabo fiestas de Fin de Año, con el objetivo de resguardar la salud y seguridad de las personas asistentes.

Las inspecciones se centraron en verificar las condiciones de la infraestructura, incluyendo vías de evacuación expeditas, correcta disposición y mantención de extintores de incendio, funcionamiento de luces de emergencia y disponibilidad suficiente de servicios higiénicos en adecuadas condiciones de limpieza, equipamiento y mantención.

Desde la Autoridad Sanitaria señalaron que los equipos continúan desplegados en terreno, reforzando las acciones preventivas para que las celebraciones se desarrollen de manera segura, reiterando además el llamado al autocuidado y a evitar conductas de riesgo durante estas Fiestas de Fin de Año.

