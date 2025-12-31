31 de diciembre de 2025
AUTORIDAD SANITARIA FISCALIZÓ LOCALES QUE ALBERGARÁN FIESTAS DE FIN DE AÑO EN PUNTA ARENAS
Las inspecciones buscan garantizar condiciones adecuadas de seguridad e higiene para proteger a la comunidad durante las celebraciones.
Durante la tarde de este miércoles, equipos de la Autoridad Sanitaria realizaron fiscalizaciones en diversos recintos de Punta Arenas donde se llevarán a cabo fiestas de Fin de Año, con el objetivo de resguardar la salud y seguridad de las personas asistentes.
Las inspecciones se centraron en verificar las condiciones de la infraestructura, incluyendo vías de evacuación expeditas, correcta disposición y mantención de extintores de incendio, funcionamiento de luces de emergencia y disponibilidad suficiente de servicios higiénicos en adecuadas condiciones de limpieza, equipamiento y mantención.
Desde la Autoridad Sanitaria señalaron que los equipos continúan desplegados en terreno, reforzando las acciones preventivas para que las celebraciones se desarrollen de manera segura, reiterando además el llamado al autocuidado y a evitar conductas de riesgo durante estas Fiestas de Fin de Año.
TRAGEDIA VIAL EN PUNTA ARENAS: MUJER MUERE TRAS ATROPELLO Y CONDUCTOR ESTABA BAJO EFECTOS DEL ALCOHOL
El hecho ocurrió la noche del martes en el sector de Manantiales con Esteban Capkovic. El conductor fue detenido por conducción bajo los efectos del alcohol con resultado de muerte.
El hecho ocurrió la noche del martes en el sector de Manantiales con Esteban Capkovic. El conductor fue detenido por conducción bajo los efectos del alcohol con resultado de muerte.