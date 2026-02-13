Punta Arenas,
13 de febrero de 2026

COLUMNA DE OPINIÓN | TODO EMPIEZA CON CONECTIVIDAD PRIMERO

​Por Rodrigo Baudrand, Director de Nuevos Negocios WOM Chile

wom

El anuncio de Latam-GPT, un modelo de lenguaje abierto desarrollado por y para Latinoamérica, es una buena noticia. Pero su valor no está sólo en su creación: el impacto se medirá en cuánto potencie negocios y la productividad del país. 

La meta es clara: democratizar el acceso a la inteligencia artificial para que pymes y emprendimientos, especialmente fuera de Santiago, encuentren en Latam-GPT una llave para crecer.

Recorriendo el país y hablando con emprendedores y pequeños negocios, he visto cómo la conectividad hace la diferencia: tiendas que antes no podían acceder a plataformas digitales hoy venden en línea; emprendedores de regiones usan herramientas de gestión y exploran soluciones para mejorar sus procesos. En WOM Empresas, con más de 6.300 antenas y la segunda red más grande del país, vemos ese efecto en acción: la infraestructura conecta oportunidades con quienes las necesitan.

La brecha no es crear tecnología, sino adoptarla. Si queremos que la IA genere crecimiento real, hay que asegurar que llegue, se use y genere valor concreto. 

La conectividad que brindamos las empresas de telecomunicaciones es el vehículo, pero la adopción es la ruta. Y recorriendo Chile queda claro: todo empieza con conectividad primero.


COLUMNA DE OPINIÓN | MAGALLANES MUESTRA RESILIENCIA EN CONECTIVIDAD AÉREA Y PROYECTA OPORTUNIDADES DE CRECIMIENTO PARA EL TURISMO REGIONAL

DENUNCIAN IRREGULARIDADES EN NACIONAL DE FÚTBOL SUB-15 EN OSORNO: DELEGACIÓN DE PUNTA ARENAS ACUSA DEFICIENTES CONDICIONES

LOVE BOMBING, GHOSTING Y CRUSH: LAS PALABRAS EN INGLÉS QUE ESTÁN REDEFINIENDO EL AMOR EN CHILE

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

SERNAC MTT SII VERANO 2026

SERNAC LIDERA JUNTO A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS FISCALIZACIÓN A RESTAURANTES Y EMPRESAS DEL MERCADO TURÍSTICO EN LA PROVINCIA DE ÚLTIMA ESPERANZA

RESERVA NACIONAL MAGALLANES INVITA A LA COMUNIDAD A CELEBRAR SUS 94 AÑOS CON ACTIVIDADES ABIERTAS