COLUMNA DE OPINIÓN | TODO EMPIEZA CON CONECTIVIDAD PRIMERO

El anuncio de Latam-GPT, un modelo de lenguaje abierto desarrollado por y para Latinoamérica, es una buena noticia. Pero su valor no está sólo en su creación: el impacto se medirá en cuánto potencie negocios y la productividad del país.

La meta es clara: democratizar el acceso a la inteligencia artificial para que pymes y emprendimientos, especialmente fuera de Santiago, encuentren en Latam-GPT una llave para crecer.

Recorriendo el país y hablando con emprendedores y pequeños negocios, he visto cómo la conectividad hace la diferencia: tiendas que antes no podían acceder a plataformas digitales hoy venden en línea; emprendedores de regiones usan herramientas de gestión y exploran soluciones para mejorar sus procesos. En WOM Empresas, con más de 6.300 antenas y la segunda red más grande del país, vemos ese efecto en acción: la infraestructura conecta oportunidades con quienes las necesitan.

La brecha no es crear tecnología, sino adoptarla. Si queremos que la IA genere crecimiento real, hay que asegurar que llegue, se use y genere valor concreto.

La conectividad que brindamos las empresas de telecomunicaciones es el vehículo, pero la adopción es la ruta. Y recorriendo Chile queda claro: todo empieza con conectividad primero.

​

