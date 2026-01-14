Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
covepa
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino 336X336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
gif sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

14 de enero de 2026

CHILE CONSOLIDA SU PRESENCIA DIGITAL: WOM INSTALA ANTENA EN LA ANTÁRTICA CON LA RED 5G MÁS AUSTRAL DEL MUNDO

​La implementación de esta infraestructura en la Base Capitán Arturo Prat fortalece la soberanía nacional y optimiza las operaciones científicas y militares en el continente blanco.

womantartica

Chile ha marcado un precedente en las telecomunicaciones globales tras finalizar la instalación de una antena de quinta generación en la zona más remota de su territorio. Este despliegue tecnológico, liderado operativamente por la compañía WOM Chile, se localiza en la Base Naval Capitán Arturo Prat. Con este avance, el asentamiento más antiguo del país en la Antártica ahora cuenta con una red pública que extiende los estándares de conectividad digital de alta velocidad hasta el extremo sur del planeta.

La ejecución de este proyecto fue el resultado de una estrecha colaboración entre el Estado y el sector privado, permitiendo así cumplir con el ambicioso objetivo de integrar zonas aisladas antes de finalizar el ciclo anual. Esta iniciativa forma parte de un plan nacional de despliegue de infraestructura que busca eliminar las brechas digitales en localidades con dificultades geográficas extremas, garantizando que el estándar tecnológico del continente se replique en la zona polar.

El beneficio más inmediato se refleja en el bienestar de la dotación militar que habita la base de forma permanente. Hasta hace poco, las comunicaciones dependían de horarios restringidos y señales inestables; sin embargo, gracias a la nueva infraestructura desplegada por WOM, el personal puede ahora mantener una comunicación fluida mediante videollamadas de alta calidad. Esto facilita un vínculo familiar constante y cercano, factor crucial para quienes cumplen funciones en un entorno de aislamiento extremo.

En el ámbito operativo, la llegada del 5G transforma radicalmente la eficiencia de la Armada de Chile en la zona. La robustez de la red permite transmitir grandes volúmenes de datos en tiempo real, optimizando las observaciones meteorológicas y el monitoreo del tráfico marítimo. Esta rapidez en el intercambio de información es una función crítica para la seguridad en las aguas antárticas y permite una toma de decisiones más precisa frente a las variables climáticas del sector.

Asimismo, la ciencia nacional e internacional se verá directamente favorecida por esta nueva capacidad de red. Los investigadores que desempeñan labores en el continente blanco ahora cuentan con el soporte para el envío de resultados, datos experimentales y registros visuales pesados de manera instantánea. Esto agiliza significativamente el trabajo colaborativo con centros de estudio ubicados en el resto del mundo y potencia el desarrollo del conocimiento científico global.

Finalmente, este avance representa un pilar fundamental para la soberanía y la visión tricontinental del país. Al dotar al territorio antártico de tecnología de punta de la mano de WOM, el Estado no solo mejora la calidad de vida de sus funcionarios y la eficacia de sus instituciones, sino que reafirma su posición estratégica en la Antártica. Se demuestra así que, con la alianza público-privada adecuada, la distancia geográfica ya no es un impedimento para la integración tecnológica total de Chile.

Fuente: cnnchile.com







Operativo de control de identidad preventivo Capitania de Puerto de Tierra del Fuego 1 6

AUTORIDAD MARÍTIMA REALIZÓ OPERATIVO DE CONTROL DE IDENTIDAD PREVENTIVO A BORDO DE FERRY DE CONECTIVIDAD

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

GOBERNADOR JORGE FLIES DESTACÓ LO QUE SERÁ UN AÑO HISTÓRICO PARA MAGALLANES Y LA ANTÁRTICA CHILENA

Leer Más

​El gobernador Jorge Flies resaltó lo que apunta a ser un año histórico para Magallanes y la proyección regional y nacional hacia Antártica.

​El gobernador Jorge Flies resaltó lo que apunta a ser un año histórico para Magallanes y la proyección regional y nacional hacia Antártica.

Gobernador-de-Magallanes-Jorge-Flies
nuestrospodcast
pdtasindicatoenap

“FUE UN ACCIDENTE DE ALTO POTENCIAL”: A UN MES DE INCENDIO EN DUCTO DE ENAP MAGALLANES PRESIDENTA DE SINDICATO SIGUE PREOCUPADA POR GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA CRÍTICA

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
covepa
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
ALTAS CUMBRES-336x336-1
womantartica

CHILE CONSOLIDA SU PRESENCIA DIGITAL: WOM INSTALA ANTENA EN LA ANTÁRTICA CON LA RED 5G MÁS AUSTRAL DEL MUNDO

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
casino 336X336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
covepa
gif sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
glaciaresPEM

ARTE Y CIENCIA DE ENCUENTRAN EN LA MUESTRA GLACIAR EN EL PARQUE DEL ESTRECHO

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
gif sanchez
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
antartica-1024x461

HITO CENTENARIO: CONTRALORÍA REALIZA HISTÓRICA FISCALIZACIÓN EN LA ANTÁRTICA CHILENA