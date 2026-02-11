FUNDACIÓN HUELLAS MAGALLÁNICAS NOMBRA NUEVOS EMBAJADORES ANTÁRTICOS

En el marco de la visita de los embajadores de países puerta de entrada a Antártica, Fundación Huellas Magallánicas, a través del programa "Embajadores Antárticos" realizó un pequeño encuentro con los diplomáticos de los países de Oceanía.

En un animado encuentro en donde intercambiaron impresiones y experiencias sobre educación antártica, participación ciudadana y gestión, el historiador antártico Francisco Sánchez realizó entrega del emblema del programa, el cual busca fortalecer los lazos de actores en temas antárticos con comunidades educativas.

De esta manera la embajadora Daniela Rigole de Nueva Zelandia y Andrew Martin embajador de Australia, recibieron con alegría el emblema, el cual los identifica como "Embajadores Antárticos", el cual ya cuenta con 67 miembros entre científicos, expedicionarios, investigadores, instituciones y personas apasionadas con el continente blanco.

"En un ambiente distendido y de gratitud, lucieron el emblema que actualmente ha sido izado en diferentes lugares de Antártica, sumándose al espíritu de una comunidad que ve en Antártica una posibilidad de cooperación y encuentro en uno de los lugares más inhóspitos y extremos del planeta", comentó el historiador y jefe del proyecto Francisco Sánchez.

El Programa "Embajadores Antárticos" desarrolla enlaces de diferentes comunidades educativas, docentes y estudiantes con entidades y personas ligadas al accionar antártico, generando un modelo de interacción en más de siete países, tanto por videoconferencias como con visitas programadas a establecimientos educacionales, siendo seleccionados para una mesa en torno a modelos educativos en SCAR Open Science Conference 2026, instancia internacional que se realizará en Oslo, Noruega, durante el mes de agosto del presente año, siendo portadores desde la Región de Magallanes y la Antártica Chilena de una experiencia y red que busca "Antartizar Chile".

​

