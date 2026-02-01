INACH PRESENTA LA CUARTA EDICIÓN DE SU ENCICLOPEDIA VISUAL DE LA ANTÁRTICA, UNA VENTANA AL CONOCIMIENTO POLAR

El salón principal del Instituto Antártico Chileno (INACH), en Punta Arenas, fue el escenario del lanzamiento de la cuarta edición de la Enciclopedia Visual de la Antártica, obra que reúne conocimiento científico actualizado sobre el continente blanco y que se ha transformado en un referente para comprender su relevancia a nivel planetario.

La actividad contó con la presencia de autoridades regionales, representantes de instituciones vinculadas a la Antártica y público general, quienes recibieron un ejemplar físico de la publicación y conocieron el proceso editorial que permitió actualizar contenidos, datos y enfoques científicos, incorporando nuevas áreas como las ciencias sociales dentro del Programa Nacional de Ciencia Antártica.

La jornada fue moderada por Andrea Peña, jefa del Departamento de Comunicaciones y Educación del INACH, e inició con palabras del director del instituto, Dr. Gino Casassa, quien valoró la alta convocatoria y destacó el carácter colectivo del proyecto, invitando además a proyectar una futura quinta edición y nuevas iniciativas editoriales de divulgación antártica.

Durante la presentación, el periodista y editor del INACH, Reiner Canales, rindió un emotivo homenaje a la escritora y editora Rosamaría Solar, recientemente fallecida, subrayando el valor humano y cultural de los libros como herramientas para compartir conocimiento riguroso, accesible y visualmente atractivo, pensado para públicos amplios y no exclusivamente científicos.

Uno de los énfasis de esta edición es la traducción de contenidos complejos a un lenguaje cercano, manteniendo el rigor científico. Así lo explicó el glaciólogo y jefe del Departamento Científico del INACH, Dr. Ricardo Jaña, quien destacó la incorporación de temas como el agujero de ozono y su impacto climático, así como la creciente relevancia de las ciencias sociales en la investigación antártica.

La actividad incluyó un panel multidisciplinario con representantes del mundo científico, educativo, militar, periodístico y turístico de la región, quienes coincidieron en el valor educativo de la enciclopedia y en la necesidad de seguir fortaleciendo la divulgación científica desde Magallanes hacia el país y el mundo. La versión digital del libro ya se encuentra disponible para descarga gratuita en el sitio web del INACH.

