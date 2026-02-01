Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
covepa
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
gif sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

1 de febrero de 2026

INACH PRESENTA LA CUARTA EDICIÓN DE SU ENCICLOPEDIA VISUAL DE LA ANTÁRTICA, UNA VENTANA AL CONOCIMIENTO POLAR

Esta versión actualiza cifras críticas sobre el estado de la Antártica y el impacto del cambio climático. A través de un conversatorio que integró voces de la divulgación científica, la educación, el turismo y las Fuerzas Armadas, se relevó la importancia de la colaboración internacional y el rol de Magallanes como puerta de entrada al Continente Blanco.

Enciclopedia_4

El salón principal del Instituto Antártico Chileno (INACH), en Punta Arenas, fue el escenario del lanzamiento de la cuarta edición de la Enciclopedia Visual de la Antártica, obra que reúne conocimiento científico actualizado sobre el continente blanco y que se ha transformado en un referente para comprender su relevancia a nivel planetario.

La actividad contó con la presencia de autoridades regionales, representantes de instituciones vinculadas a la Antártica y público general, quienes recibieron un ejemplar físico de la publicación y conocieron el proceso editorial que permitió actualizar contenidos, datos y enfoques científicos, incorporando nuevas áreas como las ciencias sociales dentro del Programa Nacional de Ciencia Antártica.

La jornada fue moderada por Andrea Peña, jefa del Departamento de Comunicaciones y Educación del INACH, e inició con palabras del director del instituto, Dr. Gino Casassa, quien valoró la alta convocatoria y destacó el carácter colectivo del proyecto, invitando además a proyectar una futura quinta edición y nuevas iniciativas editoriales de divulgación antártica.

Durante la presentación, el periodista y editor del INACH, Reiner Canales, rindió un emotivo homenaje a la escritora y editora Rosamaría Solar, recientemente fallecida, subrayando el valor humano y cultural de los libros como herramientas para compartir conocimiento riguroso, accesible y visualmente atractivo, pensado para públicos amplios y no exclusivamente científicos.

Uno de los énfasis de esta edición es la traducción de contenidos complejos a un lenguaje cercano, manteniendo el rigor científico. Así lo explicó el glaciólogo y jefe del Departamento Científico del INACH, Dr. Ricardo Jaña, quien destacó la incorporación de temas como el agujero de ozono y su impacto climático, así como la creciente relevancia de las ciencias sociales en la investigación antártica.

La actividad incluyó un panel multidisciplinario con representantes del mundo científico, educativo, militar, periodístico y turístico de la región, quienes coincidieron en el valor educativo de la enciclopedia y en la necesidad de seguir fortaleciendo la divulgación científica desde Magallanes hacia el país y el mundo. La versión digital del libro ya se encuentra disponible para descarga gratuita en el sitio web del INACH.


Primera Expedición Antártica Mexicana recibe pabellón de embajadores antárticos

EXPEDICIÓN ANTÁRTICA MEXICANA RECIBE PABELLÓN DE EMBAJADORES ANTÁRTICOS EN MAGALLANES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

MINVU ENTREGA 125 SUBSIDIOS HABITACIONALES PARA PROYECTOS EN PUNTA ARENAS

Leer Más

Las iniciativas Brisas del Estrecho 3 y Lomas del Bosque 7 permitirán avanzar en la construcción de 147 viviendas, en el marco del Plan de Emergencia Habitacional en la Región de Magallanes.

Las iniciativas Brisas del Estrecho 3 y Lomas del Bosque 7 permitirán avanzar en la construcción de 147 viviendas, en el marco del Plan de Emergencia Habitacional en la Región de Magallanes.

MINVU - Entrega subsidios Brisas 3 y Lomas 7_2
nuestrospodcast
hyst

TORRES DEL PAINE IMPULSA PROMOCIÓN INTERNACIONAL EN BRASIL, MÉXICO Y ARGENTINA CON APOYO DE SERNATUR

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
covepa
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
Enciclopedia_4

INACH PRESENTA LA CUARTA EDICIÓN DE SU ENCICLOPEDIA VISUAL DE LA ANTÁRTICA, UNA VENTANA AL CONOCIMIENTO POLAR

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
covepa
gif sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
Felipe Barría Cumbre Aconcagua

MONTAÑISTA DE PUERTO WILLIAMS ALCANZÓ LA CUMBRE DEL ACONCAGUA Y AVANZA EN EL DESAFÍO SEVEN SUMMITS

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
publicite
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
gif sanchez
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
olimpiadasenap

400 DEPORTISTAS DIERON VIDA A LAS OLIMPIADAS 80 AÑOS DE ENAP