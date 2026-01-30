MUNICIPALIDAD DE SAN GREGORIO INAUGURA PROYECTOS QUE FORTALECEN ESPACIOS PÚBLICOS, DEPORTE Y SERVICIOS COMUNALES

La Municipalidad de San Gregorio inauguró durante el miércoles 29 de enero una serie de proyectos destinados a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la comuna, en una ceremonia encabezada por la alcaldesa Jeannette Andrade Ruiz y el Concejo Municipal. Las obras apuntan al fortalecimiento de los espacios públicos, el deporte comunal y la capacidad operativa del municipio.

Entre las iniciativas destaca la Plaza Recreativa Plan Austral, una nueva área de esparcimiento de 600 metros cuadrados que incorpora juegos infantiles, áreas verdes, senderos peatonales, iluminación LED y un punto de riego. Este proyecto contó con una inversión de $86.553.898, financiados a través del FNDR–FRIL 2024.

A ello se suma la inauguración del Albergue Deportivo Comunal, un moderno recinto destinado a recibir delegaciones deportivas y culturales que visiten la comuna. El espacio cuenta con dormitorios, áreas comunes y accesibilidad universal, permitiendo fortalecer la actividad deportiva y comunitaria. La inversión alcanzó los $184.917.630, también con financiamiento FNDR–FRIL 2024.

Finalmente, el municipio concretó la adquisición de un nuevo camión municipal 3/4, destinado a reforzar las labores operativas y de respuesta ante emergencias en la comuna. Este equipamiento significó una inversión de $51.884.595, financiada con recursos del Presupuesto Municipal 2025.

Desde el municipio destacaron que estas obras responden a una planificación orientada a mejorar la infraestructura comunal y fortalecer los servicios disponibles para la comunidad de San Gregorio, reafirmando el compromiso con el desarrollo local y el bienestar de sus habitantes, desde la Región de Magallanes.