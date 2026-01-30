Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
covepa
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
gif sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

30 de enero de 2026

MUNICIPALIDAD DE SAN GREGORIO INAUGURA PROYECTOS QUE FORTALECEN ESPACIOS PÚBLICOS, DEPORTE Y SERVICIOS COMUNALES

Las iniciativas consideran una nueva plaza recreativa, un albergue deportivo comunal y la incorporación de un camión municipal, con una inversión superior a los $320 millones.

Inauguración San Gregorio

La Municipalidad de San Gregorio inauguró durante el miércoles 29 de enero una serie de proyectos destinados a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la comuna, en una ceremonia encabezada por la alcaldesa Jeannette Andrade Ruiz y el Concejo Municipal. Las obras apuntan al fortalecimiento de los espacios públicos, el deporte comunal y la capacidad operativa del municipio.

Entre las iniciativas destaca la Plaza Recreativa Plan Austral, una nueva área de esparcimiento de 600 metros cuadrados que incorpora juegos infantiles, áreas verdes, senderos peatonales, iluminación LED y un punto de riego. Este proyecto contó con una inversión de $86.553.898, financiados a través del FNDR–FRIL 2024.

A ello se suma la inauguración del Albergue Deportivo Comunal, un moderno recinto destinado a recibir delegaciones deportivas y culturales que visiten la comuna. El espacio cuenta con dormitorios, áreas comunes y accesibilidad universal, permitiendo fortalecer la actividad deportiva y comunitaria. La inversión alcanzó los $184.917.630, también con financiamiento FNDR–FRIL 2024.

Finalmente, el municipio concretó la adquisición de un nuevo camión municipal 3/4, destinado a reforzar las labores operativas y de respuesta ante emergencias en la comuna. Este equipamiento significó una inversión de $51.884.595, financiada con recursos del Presupuesto Municipal 2025.

Desde el municipio destacaron que estas obras responden a una planificación orientada a mejorar la infraestructura comunal y fortalecer los servicios disponibles para la comunidad de San Gregorio, reafirmando el compromiso con el desarrollo local y el bienestar de sus habitantes, desde la Región de Magallanes.

https://www.instagram.com/p/DUGHXqJDBeE/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==
paula bravo, nadadora aguas gélidas

NADADORA PAULA BRAVO RELATA HISTÓRICA TRAVESÍA POR EL ESTRECHO DE MAGALLANES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

HASTA EL 4 DE FEBRERO SE PUEDEN PRESENTAR OBSERVACIONES A LA PROPUESTA DE IMAGEN OBJETIVO DEL PLAN REGULADOR

Leer Más

​Durante estas sesiones se mostraron cuatro alternativas de desarrollo urbano representadas gráficamente, que contemplan distintos escenarios para la ciudad, incluyendo los sectores de Agua Fresca y Cabo Negro.

​Durante estas sesiones se mostraron cuatro alternativas de desarrollo urbano representadas gráficamente, que contemplan distintos escenarios para la ciudad, incluyendo los sectores de Agua Fresca y Cabo Negro.

IO 4
nuestrospodcast
portalpacientes

YA ESTÁ DISPONIBLE EL PORTAL DE PACIENTES DEL HOSPITAL CLÍNICO MAGALLANES

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
covepa
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
Inauguración San Gregorio

MUNICIPALIDAD DE SAN GREGORIO INAUGURA PROYECTOS QUE FORTALECEN ESPACIOS PÚBLICOS, DEPORTE Y SERVICIOS COMUNALES

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
covepa
gif sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
seremitrabajo

SEREMI DEL TRABAJO EN MAGALLANES DESTACA RETORNO DE CHILEVALORA Y LANZAMIENTO DE CURSO DIGITAL DE DERECHOS LABORALES

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
publicite
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
gif sanchez
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
cogridtpn

TORRES DEL PAINE REFUERZA PREVENCIÓN ANTE TEMPORADA DE ALTA VISITACIÓN