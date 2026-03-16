CONCEJAL GERMÁN FLORES ESPERA QUE COMPROMISOS EN SEGURIDAD DEL GOBIERNO DE KAST SE CUMPLAN EN EL TIEMPO

El concejal de Punta Arenas, Germán Flores Mora, se refirió esta mañana a distintos temas de contingencia nacional y regional durante su participación en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, instancia en la que analizó el reciente cambio de mando presidencial, las expectativas frente al nuevo gobierno y los principales desafíos en materia de seguridad en Magallanes.

En relación con el cambio de mando realizado el pasado 11 de marzo y el inicio del mandato del presidente José Antonio Kast, el concejal señaló que más allá de las diferencias políticas, lo fundamental es que la gestión tenga resultados positivos para el país. En ese contexto manifestó que “lo que uno espera que a los gobiernos mas allá de los pensamientos políticos lo importante es desearle que le vaya bien a los gobiernos los beneficiados son los ciudadanos”.

Asimismo, indicó que existe expectativa respecto de las medidas anunciadas en materia de seguridad, aunque recalcó que los resultados requieren tiempo para concretarse. “Espero que lo que se ha dicho en materia de seguridad ciudadana se pueda cumplir en el tiempo, no se puede hacer todo de la noche a la mañana”, sostuvo.

Flores también enumeró lo que considera los principales problemas que enfrenta la región, señalando que “tenemos 5 temas importantísimos en magallanes, crimen organizado, trafico de drogas, ingreso irregular de personas, explotación sexual de niñas, niños y adolescentes, clandestinos”. En esa línea agregó que espera que las propuestas planteadas durante la campaña presidencial puedan materializarse con el paso del tiempo.

Durante la conversación también abordó la idea de un “Gobierno de Emergencia” para Magallanes, señalando que dicha medida debe ir acompañada de herramientas concretas para enfrentar la problemática de seguridad en la zona. En ese sentido afirmó que “si vamos a hablar de un gobierno de emergencia tienen que entregarse las herramientas como por ejemplo aduanas, hace 3 años vengo denunciando que aduanas no tiene scanner portátil para controlar ingreso de una ilegalidad en las fronteras, me gustaría que esto sea de emergencia ya! dotar de estas tecnologías a aduanas”.

Finalmente, el concejal se refirió a las críticas que han surgido en torno al proyecto de control biométrico que se implementará en la región, señalando que es necesario evaluar su funcionamiento una vez que esté operativo. “No podemos criticar algo que todavía no este en vigencia, hay que esperar unos 6 meses para que este instalado el control biométrico en nuestra región, yo creo que va a ser muy bueno para nuestra región”, afirmó, agregando que “basta de polemizar con este asunto que se ponga en vigencia en practica y hare veremos el avance en esta materia”.





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