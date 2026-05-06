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6 de mayo de 2026

PUERTO WILLIAMS SE CONVIERTE EN EPICENTRO CIENTÍFICO CON LA IV CONFERENCIA INTERNACIONAL CHIC

Buenos días región.

conferenciaCHIC

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el Dr. Máximo Frangópulos (UMAG – CHIC – Milenio BASE) y el Dr. Andrés Mansilla, director del LEMAS e investigador del Centro Internacional Cabo de Hornos, informaron a la ciudadanía sobre la realización de la IV Conferencia Internacional CHIC, evento que comenzó este lunes y se extenderá hasta el viernes en la ciudad de Puerto Williams.

El encuentro científico reunirá a investigadores nacionales e internacionales bajo el lema “Centinelas del Cambio Climático”, abordando temáticas como cambio climático, biodiversidad, monitoreo ecológico, sostenibilidad, turismo y conservación biocultural. La instancia congregará a expertos provenientes de Chile, Brasil, Alemania y Estados Unidos, entre los que destacan la Dra. Mary Kalin, el Dr. Paulo Horta, el Dr. Christian Printzen, el Dr. Ping Liang, la Dra. Mutue Toyota Fujii y el Dr. Ricardo Segovia.

Durante la conversación, se relevó la importancia de la zona austral como un espacio clave para el desarrollo de la ciencia subantártica, destacando el valor de Reserva de la Biósfera Cabo de Hornos como un verdadero laboratorio natural para la investigación y el monitoreo del cambio climático. En este contexto, se subrayó que las investigaciones ecológicas de largo plazo, el monitoreo ambiental y los estudios sociales permiten generar información fundamental para la toma de decisiones científicas, ambientales y territoriales.

Asimismo, la conferencia busca fortalecer el posicionamiento internacional de la región de Magallanes como un nodo científico subantártico, promoviendo la colaboración entre redes de investigación y la atracción de especialistas de distintas partes del mundo.

En paralelo, se desarrolla el Congreso SOCIETUR 2026, instancia que complementa el encuentro científico con un enfoque en turismo sostenible, conocimiento territorial y conservación biocultural, reforzando el vínculo entre ciencia, comunidad y desarrollo sustentable en los ecosistemas australes.



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