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22 de abril de 2026

SEREMI DE MEDIO AMBIENTE REFUERZA COMPROMISO CLIMÁTICO EN MAGALLANES EN EL DÍA DE LA TIERRA

Buenos días región.

seremimambiente

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el Seremi de Medio Ambiente de Magallanes, Gonzalo Rosenfeld Sekulovic, abordó diversos temas vinculados a la contingencia ambiental, la ciencia y la educación en la región, destacando especialmente la conmemoración del Día Internacional de la Madre Tierra, que se celebra cada 22 de abril.

En la instancia, la autoridad enfatizó la importancia de generar conciencia sobre la protección del medio ambiente, la biodiversidad y la lucha contra el cambio climático, señalando que se trata de una fecha clave para reflexionar sobre el rol de la humanidad en el planeta. En ese contexto, destacó que se trata de “un planeta que nos alberga, habitamos diversos seres vivos y somos capaces de convivir, ser capaces de vivir todos juntos”.

Asimismo, Rosenfeld se refirió a su participación, el pasado 6 de abril, en el aniversario número 15 del Laboratorio de Ecosistemas Marinos Antárticos y Subantárticos (LEMAS) de la Universidad de Magallanes, instancia en la que valoró el aporte científico de la entidad. En la oportunidad, indicó que “El Laboratorio de Ecosistemas Marinos Antárticos y Subantárticos (LEMAS) de la Universidad de Magallanes cumple 15 años de destacada labor en investigación aplicada. Desde la Seremi del Medio Ambiente reconocemos su fundamental contribución para el conocimiento y conservación de los ecosistemas marinos de nuestra región”.

En materia de educación, la autoridad también destacó la recepción del libro “Educación Antártica en Chile”, entregado el 7 de abril junto al Seremi de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Carlos Olave, por parte del Instituto Milenio Base. El documento recopila experiencias sobre la integración del conocimiento antártico en la educación formal desde diversas dimensiones, fortaleciendo así el vínculo entre ciencia y formación.

Durante la misma jornada, el Seremi participó en una reunión con el equipo del proyecto Respira Patagonia, iniciativa enfocada en la regeneración de suelos y la captura de CO2 desde la atmósfera. Sobre este punto, Rosenfeld explicó que “Hoy conocimos detalles del proyecto Respira Patagonia, un ejemplo regional que moviliza la inversión sostenible, impulsa proyectos de mitigación y contribuye a la ambición climática global. Chile ha demostrado su liderazgo, construído sobre más de una década de políticas climáticas basadas en la ciencia, la equidad y la transparencia, y reforzado con la Ley Marco de Cambio Climático”.


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PUNTA ARENAS CONMEMORÓ EL DÍA DE LA TIERRA CON ACCIONES CONCRETAS DE EDUCACIÓN Y RESTAURACIÓN AMBIENTAL

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