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20 de abril de 2026

OFICINAS DE GASCO MAGALLANES CAMBIAN HORARIO DE ATENCIÓN

​Toda la información de días y horarios de atención de las oficinas de GASCO Magallanes se encuentran también en la web gascomagallanes.cl

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Con el propósito de dar cumplimiento a la Ley 21.561 (Ley de 40 horas), que en su segunda etapa rebaja a 42 las horas semanales de trabajo, a contar del lunes 27 de abril 2026, los nuevos horarios para la atención en oficinas comerciales de la región serán los siguientes:

 

Oficina Punta Arenas: lunes y martes:  8:15 a 13 horas y de 14:30 a 17 horas. Miércoles-jueves y viernes: 8:15 a 13 horas y de 14:30 a 16:30 horas.

Oficina Puerto Natales: lunes y martes: 8:15 a 12:30 horas y de 14 a 17 horas. Miércoles-jueves y viernes: 8:15 a 12:30 horas y de 14:00 a 16:30 horas.

Oficina Porvenir: lunes a viernes de 8:15 a 13:00 horas. Se mantiene el mismo horario actual.

Puerto Williams: lunes a viernes de 9:30 a 12:30. Se mantiene con la atención actual.

 

Toda la información de días y horarios de atención de las oficinas de GASCO Magallanes se encuentran también en la web gascomagallanes.cl

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