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18 de abril de 2026

MÁS DE 300 COMUNAS DEL PAÍS COMIENZAN A RECIBIR RECURSOS DEL ROYALTY MINERO

La primera cuota del año alcanza los $56 mil millones y permitirá a municipios financiar proyectos en seguridad, salud, educación y desarrollo local.

royalty minero

Un total de 309 comunas del país comenzaron a recibir este 15 de abril los recursos correspondientes al Royalty Minero, en el marco de la primera transferencia anual que asciende a $56.633 millones. Esta inyección de fondos busca fortalecer el financiamiento municipal, entregando mayor capacidad de inversión y autonomía a los gobiernos locales para abordar necesidades prioritarias.

Del total transferido, $13.729 millones corresponden al Fondo de Comunas Mineras, destinado a 45 territorios, mientras que $42.904 millones provienen del Fondo de Equidad Territorial, que beneficiará a 302 comunas con el objetivo de reducir brechas presupuestarias a nivel nacional.

Desde la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo señalaron que estos recursos permitirán a los municipios enfrentar urgencias en materia de seguridad, recuperación de espacios públicos y desarrollo comunal. En la misma línea, desde la Subsecretaría de Minería destacaron que este mecanismo busca que los beneficios de la actividad minera se traduzcan en mejoras concretas en la calidad de vida de las personas.

El Royalty Minero corresponde a un impuesto aplicado a grandes empresas del sector, que distribuye anualmente cerca de 450 millones de dólares entre regiones y comunas del país. En el caso del Fondo de Comunas Mineras, su asignación se define en base a criterios como la presencia de actividad minera y su localización en regiones con esta industria.

Estos recursos permiten a los municipios financiar iniciativas en áreas como salud, educación, medioambiente, seguridad e infraestructura, ampliando las posibilidades de inversión directa en beneficio de las comunidades.


royaltyminerochornos

GOBIERNO DESTACA USO DEL ROYALTY MINERO EN MUNICIPIOS Y PONE EN VALOR LA INVERSIÓN SUSTENTABLE EN CABO DE HORNOS

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