INACH CELEBRÓ EL DÍA DEL PATRIMONIO EN LA ANTÁRTICA

Dos hitos importantes cumplió el Instituto Antártico Chileno (INACH) en el Día del Patrimonio Cultural que se realizó durante este fin de semana. Al integrarse por primera vez a estas celebraciones, la base científica "Profesor Julio Escudero", ubicada en la isla Rey Jorge, estableció un precedente histórico como el sitio de conmemoración más austral de todo Chile.

En esta histórica jornada, la base abrió sus puertas a los miembros de las estaciones vecinas, permitiéndoles conocer sus dependencias y participar en un intercambio de experiencias junto a los científicos y al equipo logístico de la actual expedición invernal.

El jefe de la base Escudero, Jorge Kuimer, destacó la positiva acogida del evento, que contó con la asistencia de 15 participantes. "Hubo un gran interés de las personas que visitaron la base y quedaron gratamente sorprendidos por los trabajos e investigaciones que se realizan en el INACH. Para nosotros como organizadores, los resultados sobrepasaron las proyecciones iniciales. Gracias a los excelentes vínculos que mantenemos con las bases vecinas, la jornada resultó ser todo un éxito", expresó.

Un récord de visitantes

Asimismo, la exhibición "Acorazados de Gondwana", realizada la tarde de este sábado en el edificio de los laboratorios del INACH, en Punta Arenas, atrajo a una masiva audiencia de 400 personas, compuesta principalmente por grupos familiares. "Estamos extremadamente felices por la gran recepción que tuvo esta muestra. Más de 400 personas llegaron a visitarla, lo que demuestra el interés de la comunidad por conocer la historia natural de la región y valorar el patrimonio que existe en Magallanes", señaló la Dra. Cristine Trevisan, investigadora del INACH y parte de la organización de esta actividad.

Las y los visitantes pudieron conocer réplicas de tres dinosaurios blindados que habitaron hace más de 70 millones de años en el sur del mundo: Stegouros elengassen (Patagonia), Antarctopelta oliveroi (Antártica) y Kunbarrasaurus ieversi (Australia), todos acorazados herbívoros parientes lejanos de los anquilosaurios que desarrollaron sorprendentes escudos óseos para defenderse de sus depredadores.

Esta exhibición se concretó a partir de las reconstrucciones proporcionadas por el Museo Nacional de Historia Natural (MNHN), las cuales formaron parte de la muestra "Dinosaurios del Sur". En este contexto, los organizadores expresan su gratitud al Dr. David Rubilar, jefe del área de Paleontología del MNHN, así como al Dr. Alexander Vargas y a Héctor Ortiz del Núcleo Milenio Transiciones Evolutivas Tempranas de Mamíferos (EVOTEM) por la valiosa colaboración.

"Cuando vi estos dinosaurios en el MNHN de Santiago, pensé que debíamos traerlos a Magallanes, porque son especies que hablan sobre nuestro territorio. El Stegouros fue encontrado en Cerro Guido y el Antarctopelta en la Antártica por lo que representan una parte fundamental de nuestro pasado", afirmó Trevisan y añadió que luego de la gran recepción en Punta Arenas, las reproducciones de los tres ejemplares de dinosaurios serán llevadas a Cerro Castillo para que los habitantes de dicha localidad también puedan disfrutarlas.

Además de contemplar las réplicas, las y los asistentes pudieron conocer variados fósiles de la colección paleontológica de Patagonia y Antártica, desde vestigios vegetales hasta restos de dinosaurios y mamíferos. Del mismo modo, se exhibieron ejemplares vegetales del bosque antártico actual, cultivados en el vivero de la Corporación Nacional Forestal (CONAF) como parte de la iniciativa Centro Antártico Internacional (CAI). "Queríamos mostrar cómo era la Patagonia y Antártica en tiempos remotos y destacar la conexión entre ambos territorios, además de Australia, cuando formaban parte del supercontinente Gondwana", finalizó Trevisan.

Sumado a las dos iniciativas anteriores, el INACH también fue parte de la jornada "El patrimonio marítimo y portuario que compartimos", actividad organizada por la Empresa Portuaria Austral que reunió a más de 900 asistentes en el Terminal Arturo Prat de Punta Arenas. En dicha instancia, el INACH contribuyó con una exhibición fotográfica y un stand informativo dedicado a difundir sus publicaciones.

Esta versión del Día del Patrimonio Cultural finalizó con gran éxito poniendo en relieve la relevancia del patrimonio antártico. A través de estas iniciativas, el INACH no solo conmemora los vínculos históricos y ambientales que conectan a Magallanes con el Continente Blanco, sino que logra integrar el conocimiento científico en la comunidad regional. De igual manera, la masiva asistencia registrada refleja el entusiasmo de la comunidad por descubrir y fortalecer una identidad para la región basada en su legado polar.

El INACH es un organismo técnico del Ministerio de Relaciones Exteriores con plena autonomía en todo lo relacionado con asuntos antárticos de carácter científico, tecnológico y de difusión. El INACH cumple con la Política Antártica Nacional incentivando el desarrollo de la investigación de excelencia, participando efectivamente en el Sistema del Tratado Antártico y foros relacionados, fortaleciendo a Magallanes como puerta de entrada al Continente Blanco y realizando acciones de divulgación del conocimiento antártico en la ciudadanía. El INACH organiza el Programa Nacional de Ciencia Antártica (PROCIEN).