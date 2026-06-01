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1 de junio de 2026

SEGURIDAD MUNICIPAL, PATRIMONIO Y DESARROLLO LOCAL MARCARON BALANCE DEL ALCALDE RADONICH EN BUENOS DÍAS REGIÓN

Buenos días región.

alcalderadonich

Una fuerte preocupación por el aumento de hechos vinculados a armas blancas, conductas delictuales juveniles y posibles dinámicas de pandillas expresó este lunes el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich Jiménez, durante su participación en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones.

La autoridad realizó un balance del último fin de semana en materia de seguridad, destacando el despliegue policial desarrollado por Carabineros y la PDI, además del trabajo preventivo municipal.

“Cuando están los dispositivos en la calle se nota de inmediato”, señaló Radonich, valorando la presencia policial y reiterando que las labores municipales son complementarias y no reemplazan las funciones policiales.

Entre los procedimientos registrados, mencionó un accidente protagonizado por un conductor sin licencia y bajo efectos de cocaína, operativos por ruidos molestos, retiros de vehículos modificados y la intervención de personal municipal ante personas portando armas blancas.

“Nos preocupa porque nosotros no somos policías y no contamos con elementos para neutralizar personas armadas. Ahí las cámaras, la vigilancia y la coordinación son fundamentales”, sostuvo.

Respecto al aumento de episodios protagonizados por adolescentes y jóvenes, Radonich manifestó inquietud ante la posibilidad de que estén reapareciendo dinámicas grupales similares a antiguas pandillas urbanas.

“No hay que descartar esa tesis. Creo que hay que estudiarla”, afirmó, recordando fenómenos similares ocurridos décadas atrás en la ciudad.

Otro de los puntos abordados fue el aumento de denuncias por ruidos molestos y fiestas reiteradas en sectores residenciales. El alcalde sostuvo que existe desgaste entre vecinos afectados y llamó al respeto por la convivencia comunitaria.

“Hay personas que trabajan, adultos mayores, niños y personas neurodivergentes que se ven afectadas. Aquí también tiene que existir empatía”, indicó.

En materia patrimonial, el jefe comunal destacó la alta participación ciudadana en las actividades organizadas por el municipio durante el Día de los Patrimonios, incluyendo recorridos guiados por el Cementerio Municipal, apertura del Teatro Municipal y tours históricos por edificios públicos.

Según explicó, miles de personas participaron en las distintas actividades desarrolladas durante el fin de semana, las cuales calificó como exitosas.

Radonich también abordó la situación del Museo Regional, recinto que —según planteó el entrevistador— lleva cerca de tres años sin funcionamiento normal, situación que calificó como relevante debido a su aporte al patrimonio y al turismo local.

“Es un punto de interés que puede producir dinamismo turístico en nuestra comuna”, señaló el alcalde, valorando además la presencia del ministro de las Culturas durante las actividades patrimoniales desarrolladas en Punta Arenas.

La autoridad sostuvo que fortalecer espacios patrimoniales resulta clave no sólo para preservar la historia local, sino también para potenciar la experiencia de quienes visitan la región, especialmente considerando el creciente flujo turístico y de cruceros que recibe la ciudad.

En el ámbito económico, Radonich resaltó el trabajo municipal para fortalecer encadenamientos productivos locales, destacando iniciativas orientadas a conectar proveedores regionales con la industria turística y de cruceros.

“Queremos que quienes vengan a nuestra ciudad también compren local. No solamente es un tema económico, también es responsabilidad ambiental y sostenibilidad”, afirmó.

Asimismo, defendió la estrategia municipal de impulsar productos regionales y fomentar el consumo de proveedores magallánicos mediante criterios de “kilómetro cero”.

Finalmente, el alcalde abordó el proceso de traspaso educativo hacia los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), manifestando críticas al funcionamiento del sistema.

“Creo que el sistema no ha funcionado bien. Echo de menos que se hable más de calidad educativa y menos de estructura administrativa”, expresó, insistiendo en la necesidad de flexibilizar el modelo y escuchar a comunidades escolares.





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