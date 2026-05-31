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31 de mayo de 2026

HOTEL PATAGONIA CAMP OBTIENE CERTIFICACIÓN GREAT PLACE TO WORK® Y MARCA UN HITO PARA LA HOTELERÍA EN CHILE

​El recinto ubicado en Torres del Paine se convirtió en la primera empresa de Magallanes y el primer hotel independiente del país en recibir este reconocimiento internacional por su cultura organizacional.

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Patagonia Camp obtuvo la certificación internacional Great Place to Work®, transformándose en la primera empresa de la Región de Magallanes y el primer hotel independiente de Chile en alcanzar este reconocimiento, otorgado a organizaciones que destacan por construir ambientes laborales basados en la confianza, el respeto, el orgullo y el compañerismo.

Ubicado a orillas del Lago Toro, a las puertas del Parque Nacional Torres del Paine, el hotel ha desarrollado una propuesta turística enfocada en la naturaleza, la sostenibilidad y la experiencia humana. Según destacó la organización, este compromiso también se refleja en la cultura interna de la empresa y en el trabajo desarrollado junto a sus colaboradores.

La gerente general de Patagonia Camp, Mariana Ramírez, señaló que este reconocimiento tiene un valor especial al surgir desde la evaluación realizada por quienes forman parte de la organización. Asimismo, destacó que mantener un ambiente laboral cercano, colaborativo y humano representa un desafío permanente debido a las características de una operación ubicada en una zona remota.

Desde Great Place to Work® Chile valoraron el esfuerzo sostenido de la empresa por fortalecer la confianza dentro de sus equipos y consolidar una cultura organizacional positiva. Con esta certificación, Patagonia Camp se integra al grupo de organizaciones reconocidas internacionalmente por promover altos estándares laborales y reafirma su compromiso con las personas que hacen posible la experiencia turística en la Patagonia chilena.


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