CHILEVALORA ABRE EN MAGALLANES INSCRIPCIONES PARA CERTIFICACIÓN GRATUITA DE INSTALADOR ELÉCTRICO CLASE D

​ChileValora inicia este lunes 13 de abril un proceso de inscripción para otorgar un total de 120 becas gratuitas de certificación de competencias laborales en el perfil ocupacional Instalador/a Eléctrico/a Clase D, en la Región de Magallanes La iniciativa busca reconocer formalmente la experiencia de personas que, pese a tener conocimientos y contar con trayectoria en este oficio, no disponen de un reconocimiento formal para acreditarlos, permitiéndoles acceder a un proceso de evaluación que fortalece sus oportunidades de empleo y desarrollo laboral.



Las becas corresponden al programa ChileValora Certifica Tu Experiencia, que busca contribuir a la empleabilidad de las personas ocupadas, desocupadas e inactivas potencialmente activas, que requieren reconocer formalmente sus competencias laborales independientemente de la forma en la que hayan sido adquiridas. De este modo, la certificación de competencias laborales acredita que las personas cumplen con el estándar que el mercado laboral exige para el ejercicio de una ocupación.



Al respecto, la directora ejecutiva de ChileValora, Ximena Rivillo, señaló que “para las y los trabajadores de la Región de Magallanes esta certificación mejora la empleabilidad, facilita la movilidad laboral, fortaleciendo su desarrollo profesional. En tanto que, para las empresas, significa contar con personal más calificado, aumentar la productividad y elevar los estándares de calidad y seguridad en sus procesos productivos. De esta forma, la certificación de competencias se posiciona como una herramienta clave para impulsar el desarrollo del capital humano y la competitividad del país”.



El presidente del directorio de ChileValora, Jorge Riesco (representante de la CPC y presidente de la SONAMI) dijo que “este sistema no solo mejora la empleabilidad de las personas, sino que también fortalece la productividad, la seguridad y la competitividad de las empresas. Avanzar en certificación es avanzar en un mercado laboral más formalizado, con mejores oportunidades y con estándares claros para todos los sectores productivos”.



Desde ChileValora destacan que quienes obtengan la certificación de competencias laborales en el perfil Instalador/a Eléctrico/a Clase D, pueden optar a la credencial de instalador autorizado que entrega la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC).



Por su parte, la vicepresidenta de ChileValora y representante de la Central Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras (CUT), Andrea Marchant, valoró la disponibilidad de las becas. “Desde la CUT valoramos la certificación de competencias laborales de ChileValora como una herramienta concreta para reconocer la experiencia y los saberes de las y los trabajadores, especialmente de quienes han aprendido en la práctica y no cuentan con un título formal. Este sistema contribuye a mejorar la empleabilidad, abrir nuevas oportunidades laborales y avanzar en mayor justicia social y trabajo decente, al poner en valor las trayectorias laborales de las personas”, dijo.



Inscripciones



El proceso de inscripción a las becas de certificación comienza el próximo 13 de abril. Desde ChileValora informaron que las personas interesadas en acceder a una de las 120 becas de la Región de Magallanes, y que cuenten con experiencia como instaladores/as eléctricos/as, deberán postular a través del sitio web institucional www.chilevalora.gob.cl. Allí encontrarán un formulario de inscripción donde las personas interesadas de toda la región podrán ingresar sus datos para postular, aun cuando las evaluaciones se realizarán en la cuidad de Punta Arenas y la duración de esta es de un día.



Una vez iniciado el proceso se dará paso a la etapa de evaluación de elegibilidad de las y los inscritos, la que estará a cargo de centros evaluadores acreditados por ChileValora. Estas mismas entidades realizarán los procesos de certificación de competencias laborales. En Magallanes, el centro evaluador y certificador encargado del proceso es Polac, de amplia trayectoria en procesos de certificación de ChileValora.



“Los centros, una vez que tienen los datos de contacto de las y los inscritos, les solicitan algún documento que señale la experiencia de la persona. Por ejemplo, estos documentos pueden ser un currículum presentado con anterioridad a algún puesto de trabajo, certificados de cursos realizados, o cartas de jefaturas”, dijo Ximena Rivillo.



Nueva oficina regional



Cabe destacar que, entre mayo y junio del presente año, ChileValora abrirá por primera vez una oficina regional en la Región de Magallanes, como parte del proceso de ampliación territorial del servicio en el marco de su proceso de modernización y fortalecimiento institucional. Esto permitirá ampliar la cobertura de este servicio público dependiente del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, para que la certificación tenga plena pertinencia local con las necesidades productivas locales.



La decisión de instalación de la nueva oficina regional en Magallanes fue adoptada por el directorio de ChileValora (compuesto por representantes de la CPC, Conupia, la CUT y de los ministerios del Trabajo, Economía y Educación), y en ella se consideró diversas variables como el buen funcionamiento del sistema de certificación en la región, lo que considera cifras de certificación y un especial acento en la población susceptible de beneficiarse de la certificación de competencias laborales, que requiere fortalecer mecanismos de empleabilidad, sobre todo en grupos de personas sin educación superior y con altas tasas de informalidad laboral.



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Datos regionales de certificación de ChileValora



Desde su creación en 2008, en la Región de Magallanes más de 3 mil trabajadores y trabajadoras han sido certificados por ChileValora, en casi 4 mil procesos de evaluación. Dichas certificaciones se concentran en sectores clave de la economía regional como Construcción (36,8%); Gastronomía, Hotelería y Turismo (17,5%); Transporte y Logística (14,6%) y Servicios (4,8%). En perfiles ocupacionales como Instalador/a Eléctrico/a Clase D, Manipulador/a del Programa de Alimentación Escolar, Conductor/a de Taxi Colectivo.





