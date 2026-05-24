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24 de mayo de 2026

IGLESIA CATÓLICA CELEBRÓ HOY LA FIESTA DE PENTECOSTÉS CON NUEVO SIGNO

La eucaristía presidida por el obispo Óscar Blanco marcó el cierre del tiempo pascual con el apagado del cirio pascual, símbolo de que ahora son los fieles quienes deben iluminar el mundo

Iglesia celebró pentecostés

La Iglesia Católica celebró este domingo la fiesta de Pentecostés, solemnidad que conmemora la venida del Espíritu Santo, 50 días después de la Pascua de Jesús. En Magallanes, la jornada estuvo marcada por un nuevo signo litúrgico realizado en la Iglesia Catedral de Punta Arenas.

La eucaristía fue presidida por el obispo de Punta Arenas, Óscar Blanco, quien encabezó la celebración junto a la comunidad católica regional. Al finalizar la misa se apagó el cirio pascual, vela bendecida durante la Vigilia Pascual hace 50 días y que simboliza la presencia de Cristo resucitado.

Desde la Iglesia explicaron que este gesto representa que, tras la llegada del Espíritu Santo, son ahora los fieles quienes están llamados a llevar la luz de Cristo al mundo a través de su vida pastoral y comunitaria.

La celebración de Pentecostés también marcó el cierre del tiempo pascual dentro del calendario litúrgico y fue vivida por la comunidad católica magallánica en un contexto especial para la diócesis, que este año comenzó además la conmemoración de sus 80 años de historia.

https://www.instagram.com/p/DYvbkITCs-r/
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