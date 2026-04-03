POLAR COMUNICACIONES TRANSMITIRÁ EN VIVO EL VÍA CRUCIS DE VIERNES SANTO DESDE LA CATEDRAL DE PUNTA ARENAS

Este Viernes Santo, la comunidad católica de la Región de Magallanes vivirá una de las manifestaciones de fe más profundas de Semana Santa con el tradicional Vía Crucis, instancia que recuerda el camino de Jesús hacia la crucifixión. En Punta Arenas, la peregrinación comenzará a las 19:00 horas desde el templo Catedral y se dirigirá hasta el Cerro de la Cruz, convocando a fieles de distintas comunidades.

Polar Comunicaciones realizará una transmisión especial a través de sus plataformas digitales, permitiendo acompañar este significativo momento a quienes no puedan asistir presencialmente, fortaleciendo el vínculo espiritual con la comunidad que sigue estas celebraciones desde distintos puntos de la región y fuera de ella.

El Vía Crucis es una invitación a la reflexión sobre el sacrificio y el mensaje de esperanza que representa la Cruz. Como señala la tradición cristiana, “con la Cruz, Jesús ha abierto de par en par la puerta entre Dios y los hombres”, recordando el sentido profundo de la fe en este tiempo litúrgico.

Además de Punta Arenas, se contemplan celebraciones de Viernes Santo en otras comunas de la diócesis: en Puerto Natales a las 15:00 horas, en Porvenir a las 18:00 horas y en Puerto Williams a las 15:00 horas, reflejando la participación activa de la Iglesia en el territorio austral.

La invitación es a vivir este momento de recogimiento y comunidad, acompañando el camino de la Cruz y preparándose espiritualmente para la celebración de la Pascua de Resurrección.

​

