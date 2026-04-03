Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
publicite
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
POLAR_BANNER2 (1)
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

3 de abril de 2026

POLAR COMUNICACIONES TRANSMITIRÁ EN VIVO EL VÍA CRUCIS DE VIERNES SANTO DESDE LA CATEDRAL DE PUNTA ARENAS

​La comunidad católica está invitada a participar de esta tradicional expresión de fe que recorre desde el templo Catedral hasta el Cerro de la Cruz en Punta Arenas. En Puerto Natales y Puerto Williams se realizará a las 15 hrs. y en Porvenir a las 18hrs.

via crucis viernes santo

Este Viernes Santo, la comunidad católica de la Región de Magallanes vivirá una de las manifestaciones de fe más profundas de Semana Santa con el tradicional Vía Crucis, instancia que recuerda el camino de Jesús hacia la crucifixión. En Punta Arenas, la peregrinación comenzará a las 19:00 horas desde el templo Catedral y se dirigirá hasta el Cerro de la Cruz, convocando a fieles de distintas comunidades.

Polar Comunicaciones realizará una transmisión especial a través de sus plataformas digitales, permitiendo acompañar este significativo momento a quienes no puedan asistir presencialmente, fortaleciendo el vínculo espiritual con la comunidad que sigue estas celebraciones desde distintos puntos de la región y fuera de ella.

El Vía Crucis es una invitación a la reflexión sobre el sacrificio y el mensaje de esperanza que representa la Cruz. Como señala la tradición cristiana, “con la Cruz, Jesús ha abierto de par en par la puerta entre Dios y los hombres”, recordando el sentido profundo de la fe en este tiempo litúrgico.

Además de Punta Arenas, se contemplan celebraciones de Viernes Santo en otras comunas de la diócesis: en Puerto Natales a las 15:00 horas, en Porvenir a las 18:00 horas y en Puerto Williams a las 15:00 horas, reflejando la participación activa de la Iglesia en el territorio austral.

La invitación es a vivir este momento de recogimiento y comunidad, acompañando el camino de la Cruz y preparándose espiritualmente para la celebración de la Pascua de Resurrección.


domingo de ramos

GRAN ASISTENCIA MARCÓ EL DOMINGO DE RAMOS EN LA CATEDRAL DE PUNTA ARENAS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

POLAR COMUNICACIONES TRANSMITIRÁ EN VIVO EL VÍA CRUCIS DE VIERNES SANTO DESDE LA CATEDRAL DE PUNTA ARENAS

Leer Más

​La comunidad católica está invitada a participar de esta tradicional expresión de fe que recorre desde el templo Catedral hasta el Cerro de la Cruz en Punta Arenas. En Puerto Natales y Puerto Williams se realizará a las 15 hrs. y en Porvenir a las 18hrs. 

​La comunidad católica está invitada a participar de esta tradicional expresión de fe que recorre desde el templo Catedral hasta el Cerro de la Cruz en Punta Arenas. En Puerto Natales y Puerto Williams se realizará a las 15 hrs. y en Porvenir a las 18hrs. 

via crucis viernes santo
nuestrospodcast
TARJETA PUNTA ARENAS Y MEDLAB (2)

TARJETA PUNTA ARENAS SUMA CONVENIO CON MEDLAB EN ATENCIÓN CARDIOLÓGICA

INACAP
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

BANNER DICKIES
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
via crucis viernes santo

POLAR COMUNICACIONES TRANSMITIRÁ EN VIVO EL VÍA CRUCIS DE VIERNES SANTO DESDE LA CATEDRAL DE PUNTA ARENAS

RED SALUD 250x250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
POLAR_BANNER2 (1)
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
anefproyectohabitacional

ANEF MAGALLANES AVANZA CON EL PROYECTO HABITACIONAL CLOTARIO BLEST

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
PAX
BRITANICO GIF (1)
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
POLAR_BANNER2 (1)
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
seremisaludsemanasanta2026

SEREMI DE SALUD MAGALLANES REFUERZA FISCALIZACIÓN DE PESCADERÍAS Y LLAMADO A PREVENIR MAREA ROJA EN SEMANA SANTA

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250