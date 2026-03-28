CATEDRAL DE PUNTA ARENAS ANUNCIA PROGRAMACIÓN DE SEMANA SANTA CON MISAS Y ACTIVIDADES LITÚRGICAS

La Parroquia Sagrado Corazón de Jesús dio a conocer la programación oficial de Semana Santa en el Templo Catedral de Punta Arenas, invitando a la comunidad a participar de las distintas celebraciones litúrgicas que conmemoran una de las fechas más importantes del calendario cristiano.

Las actividades comenzarán con el Domingo de Ramos, donde se realizarán misas a las 10:00, 12:15 y 19:00 horas. Posteriormente, el Miércoles Santo se celebrará la Misa Crismal a las 19:00 horas, instancia que contempla la bendición de los óleos y la renovación de las promesas sacerdotales.

El Jueves Santo se llevará a cabo la Misa de la Cena del Señor a las 19:00 horas, mientras que el Viernes Santo contempla dos actividades: la Liturgia de la Pasión a las 15:00 horas y, en la tarde, el tradicional Vía Crucis hasta el Cerro de la Cruz a partir de las 19:00 horas.

Para el Sábado Santo, se ha programado un retiro a las 10:00 horas y, posteriormente, la Solemne Vigilia Pascual a las 21:00 horas. Finalmente, el Domingo de Resurrección se celebrarán misas a las 12:15 y 19:00 horas, cerrando así el ciclo litúrgico de Semana Santa.

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