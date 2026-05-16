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16 de mayo de 2026

SERVICIO DE REINSERCIÓN SOCIAL JUVENIL SE ADJUDICA FONDO PARA EVALUAR IMPACTO DE SU NUEVO MODELO DE INTERVENCIÓN

​El estudio buscará medir los efectos de la nueva política pública de reinserción social juvenil implementada bajo la Ley N° 21.527.

Reinserción Social Juvenil

El Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil se adjudicó el Fondo de Evaluación de Impacto 2025 de la Dirección de Presupuestos (DIPRES), instrumento que financia estudios orientados a medir los efectos de programas y políticas públicas sobre sus beneficiarios.

La propuesta seleccionada corresponde a la “Evaluación de Impacto del Servicio de Reinserción Social Juvenil: Diseño DDD (de triple diferencia) con Emparejamiento Joven-Adulto y Adopción Escalonada”, trabajo desarrollado por los investigadores Catalina Droppelman, Micaela Sviatschi y Andrés Hojman. El objetivo es generar evidencia respecto a la efectividad del nuevo modelo institucional implementado en el marco de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente.

La evaluación permitirá analizar el impacto de las intervenciones aplicadas a adolescentes y jóvenes sujetos a medidas o sanciones judiciales, identificando qué factores contribuyen de mejor manera a sus procesos de reinserción social y en qué medida los resultados pueden atribuirse a la acción institucional.

El economista y académico de la Universidad Católica, Andrés Hojman, señaló que el estudio permitirá determinar si el nuevo modelo y los dispositivos de apoyo disponibles son efectivos para frenar trayectorias delictivas y favorecer procesos de reinserción. Para ello, indicó que se analizarán más de diez años de microdatos y variaciones regionales en la implementación del servicio.

Por su parte, la directora nacional del Servicio de Reinserción Social Juvenil, Rocío Faúndez, destacó que esta adjudicación representa un avance relevante para la institucionalidad y permitirá contar por primera vez con una evaluación rigurosa sobre los resultados de la reforma estructural impulsada por el organismo. Asimismo, señaló que la información obtenida contribuirá a fortalecer la toma de decisiones y mejorar la oferta programática destinada a jóvenes en conflicto con la justicia.


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