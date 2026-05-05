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5 de mayo de 2026

HASTA EL 29 DE MAYO: ABIERTAS POSTULACIONES AL FONDO COMUNITARIO DE AGUAS MAGALLANES 2026

Buenos días región.

aguasmagallanes

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, Verónica Garay, Subgerente de Administración de Aguas Magallanes, informó a la ciudadanía sobre la apertura del Fondo Concursable de Desarrollo Comunitario 2026, iniciativa que busca contribuir a la calidad de vida de los clientes mediante apoyo económico a organizaciones sociales con proyectos en beneficio de sus comunidades.

El fondo contempla un total de 50 millones de pesos para este año y está orientado a agrupaciones que cuenten con ideas que impacten positivamente en sus barrios o sectores. La convocatoria considera tres líneas de financiamiento: mejoramiento de espacios comunitarios, con un tope de 1 millón de pesos; equipamiento de sedes y organizaciones, con un máximo de 600 mil pesos; y proyectos vinculados al medio ambiente, cuidado del recurso hídrico y apoyo a bomberos, con un tope de hasta 2 millones de pesos.

Las postulaciones estarán abiertas hasta el 29 de mayo a las 16:00 horas y deben realizarse a través de la plataforma digital dispuesta por la sanitaria. Desde Aguas Magallanes se destacó la importancia de que las organizaciones participen activamente en esta instancia, que año a año permite concretar iniciativas locales con impacto directo en la comunidad.



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