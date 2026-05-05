HASTA EL 29 DE MAYO: ABIERTAS POSTULACIONES AL FONDO COMUNITARIO DE AGUAS MAGALLANES 2026

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, Verónica Garay, Subgerente de Administración de Aguas Magallanes, informó a la ciudadanía sobre la apertura del Fondo Concursable de Desarrollo Comunitario 2026, iniciativa que busca contribuir a la calidad de vida de los clientes mediante apoyo económico a organizaciones sociales con proyectos en beneficio de sus comunidades.

El fondo contempla un total de 50 millones de pesos para este año y está orientado a agrupaciones que cuenten con ideas que impacten positivamente en sus barrios o sectores. La convocatoria considera tres líneas de financiamiento: mejoramiento de espacios comunitarios, con un tope de 1 millón de pesos; equipamiento de sedes y organizaciones, con un máximo de 600 mil pesos; y proyectos vinculados al medio ambiente, cuidado del recurso hídrico y apoyo a bomberos, con un tope de hasta 2 millones de pesos.

Las postulaciones estarán abiertas hasta el 29 de mayo a las 16:00 horas y deben realizarse a través de la plataforma digital dispuesta por la sanitaria. Desde Aguas Magallanes se destacó la importancia de que las organizaciones participen activamente en esta instancia, que año a año permite concretar iniciativas locales con impacto directo en la comunidad.





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