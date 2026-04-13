Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
publicite
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
POLAR_BANNER2 (1)
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

13 de abril de 2026

160 REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES SOCIALES PARTICIPARON EN CAPACITACIÓN DE FONDO CONCURSABLE

Organizada por la seremi de Gobierno

capacitacionorganizacionessociales

​Una capacitación realizada por la seremi de Gobierno, para informar sobre las postulaciones al Fortalecimiento de Organizaciones de Interés Público (FFOIP), reunió a 163 representantes de organizaciones sociales de la provincia de Magallanes.

 
En la oportunidad, el seremi de Gobierno, Ángel Roa, destacó la importancia de este tipo de actividades, en la que fue su primera reunión pública con dirigentes sociales.

 
“Estamos muy contentos por la convocatoria, porque llegaron 163 representantes de organizaciones sociales. Uno de los objetivos de esta actividad es justamente que todos puedan estar enterados de este fondo concursable de nuestro ministerio Secretaría General de Gobierno, y que se motiven a postular. Estamos abiertos a poder trabajar con cada uno de ellos, para el fortalecimiento de sus organizaciones y de este trabajo por el bien común”, manifestó el vocero de Gobierno.

 
El FFOIP busca contribuir al fortalecimiento de ambas entidades a través del financiamiento de proyectos que tengan impacto dentro de la comunidad.

 
Proyectos

 
Uno de los asistentes a la capacitación, Rodrigo Aguilera, presidente Club Deportivo Aguas Abiertas Magallánicas, comentó que “es super importante contar con fondos para seguir fortaleciendo la disciplina que uno representa y estas instancias ayudan enormemente a poder seguir en ese rumbo. Se agradece que estén los recursos disponibles para poder postular a ellos”.

 
El dirigente reconoció que “cuesta mucho tener fondos para cumplir objetivos de los participantes de un club, en donde hay muchas promesas que tienen capacidad de representar a la región y a Chile en competencias. Formamos competidores y atletas solo con el esfuerzo personal y de algunos colaboradores, y consideramos que este tipo de instancias ayudan para poder optar a fondos que colaboren con el objetivo de este club”.

 
En tanto, Elisa Leiva, presidenta de la agrupación de Agua Potable de Punta Carrera, señaló que “uno siempre está aprendiendo, y fue interesante saber a qué proyectos podemos postular como agrupación, como todas las organizaciones tenemos muchas necesidades, pero me voy satisfecha con lo que escuché”.

 
Las Organizaciones de Interés Público pueden presentar iniciativas de carácter local, regional y nacional, y serán financiadas las que estén orientadas a derechos de la ciudadanía, educación, salud, medio ambiente o cualquiera otra de bien común.

 
Para poder postular a este Fondo debe ingresar a www.fondodefortalecimiento.gob.cl

 
La encargada del FFOIP, Andrea Mandujano, invita a las organizaciones sociales a revisar las bases, manuales de ejecución y todos los documentos de ayuda que son necesarios en este proceso en la página web, y también a inscribirse en las capacitaciones digitales calendarizadas.

 
“La idea es que se inscriban, participen, refuercen y puedan salir de todas las dudas que tengan sobre este fondo concursable. Además, pueden acercarse a la oficina en el piso 9 del edificio a un costado de Correos de Chile y ahí también los apoyaremos”, dijo Mandujano.

 
El plazo de postulación online del proyecto se extiende hasta las 23:59 horas del 24 de abril.

BBNN-01-2048x1152

HACIENDA, DEFENSA Y BIENES NACIONALES: LAS REUNIONES DEL GOBERNADOR FLIES CON AUTORIDADES DEL GOBIERNO CENTRAL EN SANTIAGO

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

MINVU ASIGNÓ SUBSIDIOS PARA CONSTRUIR TRES PROYECTOS HABITACIONALES EN PUNTA ARENAS

Leer Más

La aprobación de subsidios habitacionales del programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda (D.S.N°49) por un monto de 1 millón 213 mil UF fue asignado para la construcción de los proyectos habitacionales “Valle Los Sauces 9”, “El Trébol 51-C” y “Condominio Edificios Los Flamencos 2”.

La aprobación de subsidios habitacionales del programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda (D.S.N°49) por un monto de 1 millón 213 mil UF fue asignado para la construcción de los proyectos habitacionales “Valle Los Sauces 9”, “El Trébol 51-C” y “Condominio Edificios Los Flamencos 2”.

LOS FLAMENCOS 1
nuestrospodcast
capacitacionorganizacionessociales

160 REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES SOCIALES PARTICIPARON EN CAPACITACIÓN DE FONDO CONCURSABLE

INACAP
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

BANNER DICKIES
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
capacitacionorganizacionessociales

160 REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES SOCIALES PARTICIPARON EN CAPACITACIÓN DE FONDO CONCURSABLE

RED SALUD 250x250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
POLAR_BANNER2 (1)
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
Humedal Aonikenk

HUMEDAL AONIKENK DESTACA POR SU BIODIVERSIDAD Y VALOR ECOLÓGICO EN PUNTA ARENAS

el amigo de la familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
PAX
BRITANICO GIF (1)
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
POLAR_BANNER2 (1)
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
Foto AquaChile - nuevos procesos

AQUACHILE IMPULSA INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y DIGITALIZACIÓN PARA MEJORAR EFICIENCIA Y TRAZABILIDAD EN SU OPERACIÓN