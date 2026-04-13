160 REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES SOCIALES PARTICIPARON EN CAPACITACIÓN DE FONDO CONCURSABLE

​Una capacitación realizada por la seremi de Gobierno, para informar sobre las postulaciones al Fortalecimiento de Organizaciones de Interés Público (FFOIP), reunió a 163 representantes de organizaciones sociales de la provincia de Magallanes.



En la oportunidad, el seremi de Gobierno, Ángel Roa, destacó la importancia de este tipo de actividades, en la que fue su primera reunión pública con dirigentes sociales.



“Estamos muy contentos por la convocatoria, porque llegaron 163 representantes de organizaciones sociales. Uno de los objetivos de esta actividad es justamente que todos puedan estar enterados de este fondo concursable de nuestro ministerio Secretaría General de Gobierno, y que se motiven a postular. Estamos abiertos a poder trabajar con cada uno de ellos, para el fortalecimiento de sus organizaciones y de este trabajo por el bien común”, manifestó el vocero de Gobierno.



El FFOIP busca contribuir al fortalecimiento de ambas entidades a través del financiamiento de proyectos que tengan impacto dentro de la comunidad.



Proyectos



Uno de los asistentes a la capacitación, Rodrigo Aguilera, presidente Club Deportivo Aguas Abiertas Magallánicas, comentó que “es super importante contar con fondos para seguir fortaleciendo la disciplina que uno representa y estas instancias ayudan enormemente a poder seguir en ese rumbo. Se agradece que estén los recursos disponibles para poder postular a ellos”.



El dirigente reconoció que “cuesta mucho tener fondos para cumplir objetivos de los participantes de un club, en donde hay muchas promesas que tienen capacidad de representar a la región y a Chile en competencias. Formamos competidores y atletas solo con el esfuerzo personal y de algunos colaboradores, y consideramos que este tipo de instancias ayudan para poder optar a fondos que colaboren con el objetivo de este club”.



En tanto, Elisa Leiva, presidenta de la agrupación de Agua Potable de Punta Carrera, señaló que “uno siempre está aprendiendo, y fue interesante saber a qué proyectos podemos postular como agrupación, como todas las organizaciones tenemos muchas necesidades, pero me voy satisfecha con lo que escuché”.



Las Organizaciones de Interés Público pueden presentar iniciativas de carácter local, regional y nacional, y serán financiadas las que estén orientadas a derechos de la ciudadanía, educación, salud, medio ambiente o cualquiera otra de bien común.



Para poder postular a este Fondo debe ingresar a www.fondodefortalecimiento.gob.cl



La encargada del FFOIP, Andrea Mandujano, invita a las organizaciones sociales a revisar las bases, manuales de ejecución y todos los documentos de ayuda que son necesarios en este proceso en la página web, y también a inscribirse en las capacitaciones digitales calendarizadas.



“La idea es que se inscriban, participen, refuercen y puedan salir de todas las dudas que tengan sobre este fondo concursable. Además, pueden acercarse a la oficina en el piso 9 del edificio a un costado de Correos de Chile y ahí también los apoyaremos”, dijo Mandujano.



El plazo de postulación online del proyecto se extiende hasta las 23:59 horas del 24 de abril.



