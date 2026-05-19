DELEGADA PRESIDENCIAL JUNTO A AUTORIDADES DE SALUD ABORDAN AJUSTE PRESUPUESTARIO RESGUARDANDO LA CONTINUIDAD DE LA ATENCIÓN Y FORTALECIENDO ACCIONES ONCOLÓGICAS

La Delegada Presidencial Regional de Magallanes, Ericka Farías, el Seremi de Salud, Fabián Barrientos, y la Directora del Servicio de Salud Magallanes, Verónica Yáñez, sostuvieron una reunión de trabajo para abordar diversas materias relacionadas con la situación sanitaria de la región, entre ellas el ajuste presupuestario y la alerta sanitaria oncológica.



Durante el encuentro, las autoridades analizaron las medidas de optimización impulsadas a nivel ministerial, enfatizando que estas acciones no afectarán la atención directa de los pacientes ni la continuidad de las prestaciones de salud en la región. En este contexto, se explicó que el trabajo está orientado a fortalecer la eficiencia del gasto y la gestión de recursos.



La Delegada Presidencial Regional, Ericka Farías, señaló que “las medidas de ajuste presupuestario que se están implementando se están realizando con responsabilidad y resguardando plenamente la continuidad de la atención, las funciones clínicas y las áreas críticas de nuestra red asistencial. Junto al Seremi de Salud, al Servicio de Salud Magallanes y a toda la red, estamos trabajando coordinadamente para optimizar recursos sin afectar las prestaciones que reciben nuestras vecinas y vecinos”.



La autoridad regional agregó que “además, seguimos fortaleciendo las acciones vinculadas a la alerta sanitaria oncológica, reforzando la pesquisa, el diagnóstico oportuno y el seguimiento de pacientes con cáncer, porque se trata de una prioridad sanitaria que requiere trabajo permanente y coordinado entre todas las instituciones del sector. Nuestro deber es asegurar que la red de salud continúe funcionando adecuadamente y que las personas sigan recibiendo atención con normalidad, especialmente quienes requieren tratamientos, controles o atenciones de mayor complejidad”.



El Seremi de Salud, Fabián Barrientos, indicó: “El trabajo que estamos desarrollando como sector salud apunta a resguardar la continuidad de la atención. Las medidas de optimización presupuestaria impulsadas a nivel nacional se están aplicando en nuestra región con responsabilidad, priorizando siempre las funciones clínicas, las áreas críticas y la atención directa de las personas”.



Agregó que “como autoridades de salud, seguiremos trabajando de manera conjunta para asegurar una red asistencial eficiente y centrada en las necesidades de las usuarias y usuarios, compatibilizando el buen uso de los recursos públicos con una atención oportuna y de calidad para la comunidad.”



A su vez, la Directora del Servicio de Salud Magallanes, Verónica Yáñez, detalló que “el ajuste presupuestario instruido a nivel nacional para el sector salud alcanzó un 2,5%; sin embargo, el Servicio de Salud Magallanes registró una rebaja significativamente menor, lo que refleja una situación comparativamente favorable para nuestra red asistencial. En este contexto, es importante señalar que las medidas de optimización de recursos se están implementando resguardando en todo momento la continuidad y calidad de la atención de salud para nuestros usuarios y usuarias. De esta forma, se mantendrá el pago de horas extraordinarias para funcionarios y funcionarias que cumplen funciones clínicas, de apoyo asistencial y labores críticas para el funcionamiento de los establecimientos de la red, así como también la devolución de horas mediante descanso complementario”.



“Asimismo, se mantendrán las suplencias asociadas a servicios clínicos y áreas críticas, priorizando siempre la adecuada respuesta sanitaria, la seguridad de la atención y la continuidad operacional de los establecimientos de salud de la región.

Como red asistencial, continuaremos trabajando con responsabilidad y eficiencia en el uso de los recursos públicos, procurando compatibilizar las medidas de optimización presupuestaria con la necesidad permanente de garantizar una atención oportuna, segura y de calidad para toda la comunidad”, sostuvo Verónica Yáñez.



Finalmente, las autoridades reafirmaron su compromiso de continuar trabajando de manera conjunta y coordinada para enfrentar los desafíos sanitarios de la región, fortaleciendo la articulación entre los distintos organismos del sector salud. De igual forma, señalaron que se seguirá priorizando una gestión adecuada de los recursos públicos, resguardando siempre la continuidad de las atenciones, la calidad de los servicios y el bienestar de las usuarias y usuarios de Magallanes.





