AUTORIDADES DESTACAN POSITIVO BALANCE DE SEMANA SANTA EN MAGALLANES Y REFUERZAN LLAMADO A LA CONDUCCIÓN RESPONSABLE

En el marco del balance del fin de semana largo de Semana Santa, autoridades regionales destacaron el amplio despliegue preventivo realizado en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, subrayando como principal resultado la ausencia de víctimas fatales en accidentes de tránsito.



El punto de prensa, realizado en la Delegación Presidencial Regional, contó con la participación de la Delegada Presidencial Regional de Magallanes y Antártica Chilena, Ericka Farías Guerra; el jefe de la XII Zona de Carabineros de Magallanes y Antártica Chilena, General Marco Alvarado Díaz; el seremi de Seguridad, Ronald López Rivas; y la directora regional de SENDA, Roxana Arancibia.



La Delegada Presidencial Regional, Ericka Farías, destacó el trabajo coordinado entre instituciones, señalando que “hubo operativos en toda la región de Magallanes, en conjunto con SENDA, Carabineros de Chile y los equipos de seguridad pública municipal. Tuvimos un amplio despliegue en las principales comunas”. Asimismo, valoró el comportamiento general de la ciudadanía, indicando que “si bien se registraron algunos accidentes, afortunadamente no hubo pérdidas de vidas, y en términos generales el comportamiento fue positivo, salvo contadas excepciones por conducción bajo los efectos del alcohol y drogas”.



Por su parte, el General de Carabineros, Marco Alvarado, informó que durante el fin de semana se realizaron 1.442 controles vehiculares en la región. “Es una muy buena noticia no haber tenido personas fallecidas, lo que para nosotros es fundamental. Sin embargo, registramos 8 accidentes de tránsito con 4 lesionados leves”, precisó. Además, detalló que se cursaron 42 infracciones y se detuvo a 8 personas, de las cuales 6 conducían en estado de ebriedad y 2 bajo la influencia del alcohol.

La autoridad policial reforzó el llamado a la responsabilidad individual: “La conducción y el consumo de alcohol son absolutamente incompatibles. Un vehículo mal utilizado puede transformarse en un arma. Por eso insistimos en la prevención y en la responsabilidad de cada conductor y también de los peatones”.



Desde la Seremi de Seguridad, Ronald López valoró el comportamiento general de la ciudadanía, señalando que “en lo macro, los indicadores muestran que estamos en buen pie como región”. No obstante, enfatizó la necesidad de continuar fortaleciendo las estrategias preventivas: “Debemos seguir avanzando en educación, en la planificación de controles y en programas que permitan disminuir los factores que inciden en la sensación de inseguridad”.



En tanto, la directora regional de SENDA, Roxana Arancibia, destacó el fortalecimiento de los operativos del programa Tolerancia Cero durante el fin de semana largo. “Intensificamos nuestro apoyo a Carabineros, poniendo a disposición ambulancias, personal médico y equipamiento para realizar controles de alcohol y drogas en terreno, agilizando los procedimientos”, explicó.



En la región, SENDA realizó 121 controles de alcotest, detectando a dos conductores bajo la influencia del alcohol, y efectuó 7 narcotest, con dos resultados positivos a consumo de cocaína y marihuana. “El llamado es claro: evitar completamente la conducción bajo los efectos de alcohol u otras drogas, ya que es una conducta de alto riesgo con consecuencias graves”, enfatizó.



Finalmente, las autoridades coincidieron en que el trabajo interinstitucional y el aumento de los controles han sido clave para prevenir situaciones de riesgo, reiterando el llamado a la ciudadanía a mantener conductas responsables, especialmente en contextos de alta movilidad, con el objetivo de resguardar la vida y la seguridad de todas las personas en la región.



