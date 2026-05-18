IMPULSO AL EMPRENDIMIENTO LOCAL Y NUEVOS ESPACIOS CULTURALES

El apoyo estratégico y la organización financiera se han vuelto herramientas fundamentales para el crecimiento de las empresas en la región de Magallanes. Para analizar este escenario productivo, recientes diálogos han abordado las diversas alternativas de financiamiento que existen en el territorio. En la reciente emisión de Zona Puuy, se destacó la necesidad de guiar a los emprendedores locales para que puedan concretar sus metas comerciales.

Durante el espacio, Rodrigo Yano, representante de Impulso Austral, explicó cómo su iniciativa busca profesionalizar las asesorías para los distintos negocios de Punta Arenas. En su intervención en Zona Puuy, el invitado detalló que el objetivo es acompañar a los vecinos desde la concepción de la idea hasta la postulación a licitaciones públicas. Su visión confirma que una correcta orientación es vital para que las pymes no pierdan valiosas oportunidades de crecimiento.

Junto a las temáticas de desarrollo económico, el programa también anunció nuevas vitrinas de participación para los jóvenes, como los espacios orientados a la cultura pop y el anime en la próxima Expo Invierno.



