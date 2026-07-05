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5 de julio de 2026

MESA TÉCNICA Y POLÍTICA AVANZA EN ACUERDOS PARA LA TRAMITACIÓN DE LA MEGARREFORMA

​Representantes de distintos sectores del Senado valoraron los acercamientos con el Ejecutivo y acordaron ampliar los plazos para presentar indicaciones al proyecto de reconstrucción nacional.

MESA TÉCNICA

La Mesa Técnica y Política conformada para abordar la tramitación del proyecto de reconstrucción nacional, conocido como megarreforma, sostuvo este viernes una nueva reunión en el Congreso Nacional con el objetivo de avanzar hacia un protocolo de acuerdo entre el Ejecutivo y los distintos sectores representados en el Senado.

En el encuentro, encabezado por la presidenta del Senado, Paulina Núñez, y con la participación del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, se acordó ampliar los plazos para la presentación de indicaciones al proyecto. De esta forma, la Comisión de Medio Ambiente recibirá propuestas hasta las 20:00 horas del lunes 6, mientras que las comisiones de Trabajo y Hacienda lo harán hasta el miércoles 8 y el viernes 10, respectivamente.

Tras la reunión, las autoridades valoraron la disposición al diálogo y manifestaron su optimismo respecto de alcanzar un protocolo de acuerdo durante la próxima semana. Entre los temas abordados estuvieron la rebaja del impuesto de primera categoría, mecanismos de compensación para resguardar los derechos sociales y medidas relacionadas con las contribuciones municipales y la recaudación fiscal.

Los distintos representantes coincidieron en la necesidad de compatibilizar el crecimiento económico con la responsabilidad fiscal y el fortalecimiento de las políticas sociales. Asimismo, destacaron que todas las fuerzas políticas participaron en la instancia, reafirmando la voluntad de construir acuerdos transversales durante la tramitación de la iniciativa.


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PRESIDENTES KAST Y PEÑA SUSCRIBEN ACUERDOS BILATERALES ENTRE CHILE Y PARAGUAY EN MATERIA ECONÓMICA Y DE COMBATE A CRÍMENES TRANSNACIONALES

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