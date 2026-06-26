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26 de junio de 2026

SECRETARIA GENERAL DE RN KATHERINE MARTORELL LLAMA A DEJAR LA POLÍTICA DE TRINCHERAS Y PRIORIZAR SOLUCIONES PARA LA CIUDADANÍA"LA POLARIZACIÓN HACE MAL"

Buenos días región.

kmartorell

En el marco de su visita a Punta Arenas, la secretaria general de Renovación Nacional, Katherine Martorell, participó este viernes en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, donde abordó el escenario político nacional, el fortalecimiento del partido en Magallanes, el rol de la descentralización dentro de RN y los desafíos del oficialismo durante sus primeros meses de gobierno.

Durante la entrevista, Martorell recordó su anterior visita a la región, realizada hace casi un año junto a Andrea Balladares, cuando ambas recorrían el país fortaleciendo la presencia partidaria. "Nada hacía presagiar que iba a ser ella la presidenta de Renovación Nacional y yo la secretaria general", comentó.

Respecto al trabajo territorial del partido, destacó que Renovación Nacional posee una estructura con fuerte presencia regional y autonomía en sus directivas locales.

"Renovación Nacional es un partido muy descentralizado porque sus presidentes regionales son sumamente fuertes (...) somos el partido con más concejales de todo Chile. Nosotros tenemos alrededor de 460 concejales a nivel nacional", afirmó.

La dirigente también reflexionó sobre el clima político que vive el país desde 2019, señalando que la creciente polarización ha dificultado los acuerdos y alejado a la ciudadanía de la política.

"Las redes sociales han influenciado mucho la polarización de la política", sostuvo, agregando que "tiene que haber un punto en que seamos capaces de sentarnos a acordar y resolver".

En esa línea, aseguró que la ciudadanía comienza a exigir soluciones concretas por sobre las disputas políticas.

"Hoy día la ciudadanía ya ha vivido demasiadas esta polarización y empieza a necesitar que la gente llegue, que los políticos, que los dirigentes lleguen a acuerdos, que se resuelvan las cosas", manifestó.

Martorell planteó además que su colectividad busca impulsar una política basada en resultados y no en consignas.

"Hay que ser capaces de salir de esa dinámica y empezar a hacer leyes, a generar proyectos, a ejecutar políticas públicas para que a la gente le cambie la vida", señaló.

Consultada sobre el debate interno de la derecha y las diferencias entre sus distintos sectores, la secretaria general defendió la tradición democrática de Renovación Nacional y el derecho de sus representantes a actuar conforme a sus convicciones.

"Respaldamos su derecho a votar en conciencia", indicó, añadiendo que "no son soldados nuestros militantes".

Asimismo, cuestionó la utilización recurrente de acusaciones constitucionales como herramienta política, señalando que "no queremos que estos años sean de acusaciones constitucionales permanentes", porque, a su juicio, ello distrae al Congreso de las prioridades ciudadanas.

Sobre el ambiente político al interior del oficialismo, también hizo un llamado a moderar las formas y evitar las descalificaciones personales.

"Cuando hablan sin complejos, sin complejos no significa romper las normas de convivencia", expresó, agregando que "la política tiene mucho de fondo, pero también mucho de forma".

En relación con los primeros meses de la actual administración, Martorell evaluó positivamente la evolución del Ejecutivo, aunque estimó que aún existen aspectos por mejorar.

"Mi balance de los primeros 100 días lo voy a dejar en una frase: de menos a más", afirmó.

Respecto a la estrategia comunicacional del Gobierno, concluyó que "todavía hay harta oportunidad de mejora ahí".

La entrevista se desarrolló la mañana de este viernes en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, en el marco de la visita de Katherine Martorell a Magallanes para sostener actividades partidarias y reunirse con dirigentes regionales de Renovación Nacional.



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