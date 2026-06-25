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25 de junio de 2026

ANDES SALUD MAGALLANES DESTACA EL VALOR DE LA PREVENCIÓN, EL DIAGNÓSTICO OPORTUNO Y LA REHABILITACIÓN INTEGRAL

Buenos días región.

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La importancia de la prevención, el acceso oportuno a exámenes diagnósticos y el rol de la rehabilitación integral fueron algunos de los temas abordados por Jennifer Garrido, coordinadora de Kinesiología de Andes Salud Magallanes, y Edgardo González, coordinador de Imagenología, durante una entrevista realizada este jueves en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones.

Durante la conversación, ambos profesionales destacaron cómo la incorporación de nuevas tecnologías y la actualización permanente de los equipos clínicos permiten entregar una atención más eficiente y precisa a los pacientes de la región.

En el área de Imagenología, Edgardo González explicó que la clínica cuenta con todas las modalidades necesarias para apoyar el diagnóstico médico. “Tenemos ecografía, tenemos radiografía, mamografía, tomografía y resonancia magnética, que igual es el más moderno acá de la región”, señaló, destacando la incorporación de un resonador Siemens de 3 teslas.

Asimismo, enfatizó que la actualización permanente es clave para mejorar la calidad de la atención. “Las tecnologías van avanzando rápidamente. Uno cree que llegamos a un tope en realidad, pero no nos damos cuenta y las investigaciones nos dan cuenta de que estamos avanzando mucho”, indicó.

Respecto al trabajo de los tecnólogos médicos, González destacó que se trata de una profesión fundamental para el sistema sanitario, aunque muchas veces poco conocida por la comunidad. Explicó que estos profesionales participan en distintas áreas de apoyo diagnóstico, desde la toma de exámenes hasta servicios como laboratorio, anatomía patológica, oftalmología y otorrinolaringología.

Por su parte, Jennifer Garrido abordó la evolución que ha tenido la kinesiología durante los últimos años, destacando que actualmente no solo cumple un rol rehabilitador, sino también preventivo.

“La mirada de los pacientes ha cambiado y no solo de los pacientes, sino que también de los médicos tratantes, que el quinesiólogo es fundamental no solo en tratar una lesión, sino también en prevenirla”, señaló.

La profesional explicó que esta labor preventiva se aplica en distintos grupos etarios, desde niños con alteraciones posturales hasta adultos mayores con riesgo de caídas, además de deportistas que buscan evitar lesiones mediante terapias de recuperación y acondicionamiento físico.

En relación con la temporada invernal, Garrido indicó que se observa un aumento de consultas asociadas a patologías respiratorias y lesiones derivadas de caídas producto de la escarcha, además de atenciones por fracturas, lesiones de tobillo y rehabilitación postoperatoria.

Ambos especialistas coincidieron en la necesidad de que las personas no posterguen los exámenes ni tratamientos indicados por sus médicos, especialmente en una época marcada por la sobreabundancia de información disponible en internet y redes sociales.

“Es muy importante que se realice esos exámenes porque la prevención en realidad está demostrado que la prevención alarga años de vida”, afirmó González, quien además llamó a las personas con antecedentes familiares de enfermedades como cáncer a realizar controles preventivos y consultar oportunamente con profesionales de la salud.

En la misma línea, Garrido destacó la importancia de cumplir integralmente los tratamientos indicados. “Tiene que seguir su tratamiento farmacológico y kinésico, entonces que no aplaste esas cosas. Que después la patología es más difícil recuperarla”, sostuvo.

Durante la entrevista también se dieron a conocer algunas mejoras implementadas recientemente por la clínica, entre ellas la disponibilidad de mamografías los días sábado para facilitar el acceso a mujeres que trabajan durante la semana, además de una mayor oferta de horas para ecografías y la posibilidad de agendar exámenes de tomografía computarizada, resonancia magnética y ecografías a través de plataformas digitales.

Finalmente, los profesionales reiteraron el llamado a la comunidad a priorizar la prevención, realizar controles periódicos y seguir las indicaciones de los equipos de salud para detectar oportunamente enfermedades y mejorar los resultados de los tratamientos.



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