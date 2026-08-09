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9 de agosto de 2026

CMF ALERTA SOBRE EXNESS Y OTRAS SEIS ENTIDADES NO AUTORIZADAS PARA OPERAR EN CHILE

​La Comisión para el Mercado Financiero advirtió que las entidades señaladas no están registradas ni autorizadas para prestar servicios financieros regulados en el país y llamó a verificar antes de realizar inversiones.

CMF

La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) emitió una alerta sobre siete entidades o grupos de entidades que no están registrados ni autorizados para prestar servicios regulados en Chile. Entre ellas se encuentra Exness, además de Sunix, El Barco Dragón SpA y otras plataformas o entidades identificadas por el organismo.

El listado también incluye una entidad que utiliza el nombre de OKX, pero que la CMF identifica como imitadora; Lavandbit Summit y otras variantes; BAK y BAK Trade, también señaladas como imitadoras; y un grupo asociado a Warren Bowie & Smith, Securcap Securities (MU) Ltd. y Kalaminion Holdings Limited. La advertencia fue publicada por el regulador el 4 de agosto.

La CMF señaló que operar con entidades que no cuentan con la autorización correspondiente implica un riesgo para inversionistas y público general. Por ello, recomendó recopilar información sobre los productos, personas y empresas antes de invertir o contratar servicios de asesoría financiera.

El organismo llamó además a revisar en su sitio web si la empresa o persona que ofrece servicios financieros se encuentra registrada y supervisada en Chile. También recomendó utilizar buscadores de internet para verificar la existencia de reclamos o comentarios relacionados con la entidad, sus responsables o los productos ofrecidos.

La CMF mantiene en su plataforma un registro de alertas sobre entidades y actividades no reguladas, tanto nacionales como advertidas por organismos supervisores extranjeros. El organismo recordó que esta información puede ser consultada antes de tomar decisiones de inversión.

Fuente: Chócale

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