9 de agosto de 2026
CMF ALERTA SOBRE EXNESS Y OTRAS SEIS ENTIDADES NO AUTORIZADAS PARA OPERAR EN CHILE
La Comisión para el Mercado Financiero advirtió que las entidades señaladas no están registradas ni autorizadas para prestar servicios financieros regulados en el país y llamó a verificar antes de realizar inversiones.
La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) emitió una alerta sobre siete entidades o grupos de entidades que no están registrados ni autorizados para prestar servicios regulados en Chile. Entre ellas se encuentra Exness, además de Sunix, El Barco Dragón SpA y otras plataformas o entidades identificadas por el organismo.
El listado también incluye una entidad que utiliza el nombre de OKX, pero que la CMF identifica como imitadora; Lavandbit Summit y otras variantes; BAK y BAK Trade, también señaladas como imitadoras; y un grupo asociado a Warren Bowie & Smith, Securcap Securities (MU) Ltd. y Kalaminion Holdings Limited. La advertencia fue publicada por el regulador el 4 de agosto.
La CMF señaló que operar con entidades que no cuentan con la autorización correspondiente implica un riesgo para inversionistas y público general. Por ello, recomendó recopilar información sobre los productos, personas y empresas antes de invertir o contratar servicios de asesoría financiera.
El organismo llamó además a revisar en su sitio web si la empresa o persona que ofrece servicios financieros se encuentra registrada y supervisada en Chile. También recomendó utilizar buscadores de internet para verificar la existencia de reclamos o comentarios relacionados con la entidad, sus responsables o los productos ofrecidos.
La CMF mantiene en su plataforma un registro de alertas sobre entidades y actividades no reguladas, tanto nacionales como advertidas por organismos supervisores extranjeros. El organismo recordó que esta información puede ser consultada antes de tomar decisiones de inversión.
Fuente: Chócale
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