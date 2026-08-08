LICEO SAN JOSÉ DE PUNTA ARENAS GANA SEMIFINAL SUR DE LAS OLIMPIADAS DE EDUCACIÓN FINANCIERA

El Banco Central de Chile e INACAP realizaron este 4 de agosto la semifinal de la segunda versión de las Olimpiadas Nacionales de Educación Financiera 2026, instancia que reunió a equipos de establecimientos educacionales de la zona sur del país en INACAP Sede Punta Arenas.

La actividad contó con la participación del vicepresidente del Banco Central, Alberto Naudon, y la vicerrectora de INACAP Sede Punta Arenas, Laura Álvarez. En esta etapa, los equipos clasificados debieron responder preguntas de selección múltiple y posteriormente enfrentar una pregunta oral ante un jurado integrado por representantes de ambas instituciones.

Los contenidos evaluados consideraron materias de economía y finanzas presentes en el currículum escolar, además de conocimientos relacionados con el funcionamiento de la economía y las funciones del Banco Central de Chile. La competencia está dirigida a estudiantes de III y IV Medio, organizados en equipos de dos o tres integrantes y acompañados por un docente tutor.

En la semifinal realizada en Punta Arenas participaron el Colegio Antoine de Saint Exupery de Coyhaique, el Liceo Alianza Francesa Claude Gay de Osorno, el Liceo Comercial El Pilar de Ancud y el Liceo San José de Punta Arenas, que obtuvo el primer lugar de la instancia y clasificó a la final nacional, programada para octubre en Santiago.

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