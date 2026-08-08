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8 de agosto de 2026

FOJI ABRE CONVOCATORIA PARA EL VIII CONCURSO DE COMPOSICIÓN PARA ORQUESTAS INFANTO JUVENILES JORGE PEÑA HEN

​La iniciativa convoca a compositores de todo Chile para presentar obras destinadas a orquestas infantiles y juveniles, con un proceso de evaluación anónimo y selección de ganadores por zonas del país.

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La Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile (FOJI) abrió la convocatoria para participar en el VIII Concurso de Composición para Orquestas Infanto Juveniles “Jorge Peña Hen”, certamen que busca promover la creación musical contemporánea destinada a elencos infantiles y juveniles.

La edición 2026 contempla la selección de tres obras ganadoras, correspondientes a las zonas norte, centro y sur de Chile. La convocatoria estará abierta hasta el 9 de noviembre y está dirigida a compositores de todo el país interesados en presentar creaciones para este tipo de agrupaciones.

El proceso de evaluación se realizará de manera anónima, mediante el uso de seudónimos, con el objetivo de que las obras sean revisadas sin considerar la identidad de sus autores. La compositora Jubitza Guzmán, ganadora de la edición 2025, destacó que este mecanismo permite centrar la evaluación en los aspectos técnicos y musicales de cada propuesta.

Los autores seleccionados tendrán la posibilidad de trabajar junto a directores y orquestas en residencia, participando en una instancia de interpretación y desarrollo de sus obras. Según explicó Ismael Huerta, ganador de la versión 2021, esta experiencia permite conocer el proceso que existe entre la composición de una pieza y su ejecución por parte de una orquesta.

El concurso fue creado en 2003 en homenaje al maestro Jorge Peña Hen, fundador del movimiento de orquestas juveniles en Chile. Las bases y el proceso de postulación para la versión 2026 se encuentran disponibles en las plataformas oficiales de la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile.


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