Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
ARCA OLIVA
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
CASINO-336x336-gif
YOPPERN NUEVO 336x336
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
COVEPA 336X336PX-ANIVERSARIO_COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO-336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
DÍA DEL NIÑO_BANNER POLAR 336X336-07
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
RED SALUD JUNIO 2026
publicite aqui

7 de agosto de 2026

FISCALIZACIÓN INTERAGENCIAL PERMITIÓ INCAUTAR YATE EXTRANJERO POR INFRACCIONES A LA NORMATIVA ADUANERA Y MIGRATORIA

El procedimiento, desarrollado a bordo de la Lancha de Servicio de Rescate LSR-4431 “Kawesqar”, permitió verificar la situación administrativa de la embarcación y notificar a sus responsables de la medida de incautación.

incautacionyate
En el marco de las fiscalizaciones permanentes que realizan los servicios públicos para verificar el cumplimiento de la normativa vigente, personal de la Policía Marítima de la Capitanía de Puerto de Puerto Natales, en conjunto con funcionarios del Servicio Nacional de Aduanas y de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), efectuó una inspección a un yate de bandera británica fondeado en el Canal Señoret.

El procedimiento, desarrollado a bordo de la Lancha de Servicio de Rescate LSR-4431 “Kawesqar”, permitió verificar la situación administrativa de la embarcación y notificar a sus responsables de la medida de incautación, luego de detectarse antecedentes asociados al uso del régimen de admisión temporal para naves extranjeras con fines no comerciales para la realización de actividades turísticas remuneradas.

*El Director Regional de la Aduana de Punta Arenas, Reinhold Andronoff, comentó que "nuevamente, y tras un minucioso trabajo de análisis por parte de nuestros funcionarios, se detectó otro yate que estaba siendo utilizado para realizar viajes de turismo de manera ilegal en nuestra Región, algo que constituye una clara vulneración a la normativa aduanera.*
*Por eso, y como en los casos anteriores que hemos fiscalizado sobre este tipo de comercio, trabajamos de manera conjunta con PDI y Armada, lo que refuerza las labores interagenciales poniendo el foco en cuidar la región de Magallanes y a sus ciudadanos”*

Asimismo, durante el procedimiento se fiscalizó a los tripulantes de la embarcación, detectando infracciones a la Ley N° 21.325 de Migración y Extranjería, al constatarse que ciudadanos extranjeros habrían desarrollado actividades remuneradas manteniendo la condición migratoria de turistas.

Al respecto, el Subprefecto Lautaro Guajardo, jefe del Departamento de Migraciones y Policía Internacional Puerto Natales, indicó: “En el marco del trabajo interagencial, detectives de Migraciones y Policía Internacional Puerto Natales, en conjunto con personal de Aduanas y de la Policía Marítima, realizaron la fiscalización de un yate que se encontraba frente a la costa de Puerto Natales. Durante el procedimiento, se estableció que dos ciudadanos extranjeros, de nacionalidades italiana y británica, con condición migratoria de turista, estaban trabajando sin contar con la autorización para desarrollar actividades remuneradas, infringiendo la Ley de Migración y Extranjería. Por este motivo, ambos fueron denunciados al Servicio Nacional de Migraciones”.

Al momento del procedimiento, la embarcación permanecía fondeada en el Canal Señoret con cinco tripulantes a bordo, de nacionalidad británica, italiana y chilena.

Por otra parte, el Capitán de Puerto de Puerto Natales, Capitán de Corbeta Litoral Rafael González señaló que: “Este procedimiento refleja la importancia del trabajo coordinado entre la Armada de Chile, la Policía de Investigaciones y el Servicio Nacional de Aduanas. La fiscalización interagencial permite fortalecer el cumplimiento de la normativa marítima, aduanera y migratoria, contribuyendo a que las actividades que se desarrollan en nuestra jurisdicción se ajusten al marco legal vigente.”

La Autoridad Marítima reiteró que continuará desarrollando fiscalizaciones conjuntas con los organismos competentes, orientadas a resguardar el cumplimiento de la legislación nacional y promover un desarrollo seguro y regulado de las actividades marítimas en la Región de Magallanes.
 
MINVU - Recuperación de vivienda social en Monte Tarn_1

PLAN INTEGRAL DE FISCALIZACIÓN DEL MINVU PERMITE RECUPERAR OTRA VIVIENDA SOCIAL EN MAGALLANES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

CORTE DE PUNTA ARENAS ACOGE RECURSO DE NULIDAD Y ORDENA NUEVO JUICIO POR TRÁFICO DE DROGA

Leer Más

La Corte de Apelaciones de Punta Arenas acogió el recurso de nulidad deducido por el Ministerio Público y ordenó la realización de un nuevo juicio oral por tribunal no inhabilitado, en contra Javiera Ignacia Loncomilla Rodríguez y Jorge Alberto Ramos Fajardo, acusados en calidad de autores del delito consumado de tráfico de drogas. Ilícito que habrían perpetrado en mayo del año pasado, en la ciudad.

La Corte de Apelaciones de Punta Arenas acogió el recurso de nulidad deducido por el Ministerio Público y ordenó la realización de un nuevo juicio oral por tribunal no inhabilitado, en contra Javiera Ignacia Loncomilla Rodríguez y Jorge Alberto Ramos Fajardo, acusados en calidad de autores del delito consumado de tráfico de drogas. Ilícito que habrían perpetrado en mayo del año pasado, en la ciudad.

corte puq
nuestrospodcast
incautacionyate

FISCALIZACIÓN INTERAGENCIAL PERMITIÓ INCAUTAR YATE EXTRANJERO POR INFRACCIONES A LA NORMATIVA ADUANERA Y MIGRATORIA

ARCA OLIVA
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
Cartelera-JUL-PUQ-1080x1080-30
COVEPA 336X336PX-ANIVERSARIO_COVEPA
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
Viraliza PUCV logística
YOPPERN NUEVO 336x336
incautacionyate

FISCALIZACIÓN INTERAGENCIAL PERMITIÓ INCAUTAR YATE EXTRANJERO POR INFRACCIONES A LA NORMATIVA ADUANERA Y MIGRATORIA

BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
ARCA OLIVA
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
ANDES SALUD
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA 336X336PX-ANIVERSARIO_COVEPA
DÍA DEL NIÑO_BANNER POLAR 336X336-07
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
MINVU - Recuperación de vivienda social en Monte Tarn_1

PLAN INTEGRAL DE FISCALIZACIÓN DEL MINVU PERMITE RECUPERAR OTRA VIVIENDA SOCIAL EN MAGALLANES

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA 336X336PX-ANIVERSARIO_COVEPA
PAX
BRITANICO GIF (1)
CASINO-336x336-gif
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
DÍA DEL NIÑO_BANNER POLAR 336X336-07
casino hydra spa
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
concejalbecerra

CONCEJAL JOSÉ BECERRA ADVIERTE SOBRE LA NECESIDAD DE UNA PLANIFICACIÓN URBANA A 20 AÑOS Y POLÍTICAS PERMANENTES PARA EL CONTROL ANIMAL

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.