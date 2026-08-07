FISCALIZACIÓN INTERAGENCIAL PERMITIÓ INCAUTAR YATE EXTRANJERO POR INFRACCIONES A LA NORMATIVA ADUANERA Y MIGRATORIA

En el marco de las fiscalizaciones permanentes que realizan los servicios públicos para verificar el cumplimiento de la normativa vigente, personal de la Policía Marítima de la Capitanía de Puerto de Puerto Natales, en conjunto con funcionarios del Servicio Nacional de Aduanas y de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), efectuó una inspección a un yate de bandera británica fondeado en el Canal Señoret.



El procedimiento, desarrollado a bordo de la Lancha de Servicio de Rescate LSR-4431 “Kawesqar”, permitió verificar la situación administrativa de la embarcación y notificar a sus responsables de la medida de incautación, luego de detectarse antecedentes asociados al uso del régimen de admisión temporal para naves extranjeras con fines no comerciales para la realización de actividades turísticas remuneradas.



*El Director Regional de la Aduana de Punta Arenas, Reinhold Andronoff, comentó que "nuevamente, y tras un minucioso trabajo de análisis por parte de nuestros funcionarios, se detectó otro yate que estaba siendo utilizado para realizar viajes de turismo de manera ilegal en nuestra Región, algo que constituye una clara vulneración a la normativa aduanera.*

*Por eso, y como en los casos anteriores que hemos fiscalizado sobre este tipo de comercio, trabajamos de manera conjunta con PDI y Armada, lo que refuerza las labores interagenciales poniendo el foco en cuidar la región de Magallanes y a sus ciudadanos”*



Asimismo, durante el procedimiento se fiscalizó a los tripulantes de la embarcación, detectando infracciones a la Ley N° 21.325 de Migración y Extranjería, al constatarse que ciudadanos extranjeros habrían desarrollado actividades remuneradas manteniendo la condición migratoria de turistas.



Al respecto, el Subprefecto Lautaro Guajardo, jefe del Departamento de Migraciones y Policía Internacional Puerto Natales, indicó: “En el marco del trabajo interagencial, detectives de Migraciones y Policía Internacional Puerto Natales, en conjunto con personal de Aduanas y de la Policía Marítima, realizaron la fiscalización de un yate que se encontraba frente a la costa de Puerto Natales. Durante el procedimiento, se estableció que dos ciudadanos extranjeros, de nacionalidades italiana y británica, con condición migratoria de turista, estaban trabajando sin contar con la autorización para desarrollar actividades remuneradas, infringiendo la Ley de Migración y Extranjería. Por este motivo, ambos fueron denunciados al Servicio Nacional de Migraciones”.



Al momento del procedimiento, la embarcación permanecía fondeada en el Canal Señoret con cinco tripulantes a bordo, de nacionalidad británica, italiana y chilena.



Por otra parte, el Capitán de Puerto de Puerto Natales, Capitán de Corbeta Litoral Rafael González señaló que: “Este procedimiento refleja la importancia del trabajo coordinado entre la Armada de Chile, la Policía de Investigaciones y el Servicio Nacional de Aduanas. La fiscalización interagencial permite fortalecer el cumplimiento de la normativa marítima, aduanera y migratoria, contribuyendo a que las actividades que se desarrollan en nuestra jurisdicción se ajusten al marco legal vigente.”



La Autoridad Marítima reiteró que continuará desarrollando fiscalizaciones conjuntas con los organismos competentes, orientadas a resguardar el cumplimiento de la legislación nacional y promover un desarrollo seguro y regulado de las actividades marítimas en la Región de Magallanes.