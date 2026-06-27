27 de junio de 2026
SERNAC INICIA FISCALIZACIÓN A MALLS CHINOS EN TODO EL PAÍS PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DEL CONSUMIDOR
La inspección abarcará más de 50 establecimientos a nivel nacional y revisará aspectos como la exhibición de precios, el rotulado en castellano, la garantía legal y el cumplimiento de las normas de seguridad en productos eléctricos.
El Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) inició una fiscalización a locales comerciales del tipo importadoras y tiendas de artículos para el hogar, vestuario, calzado y otros productos, conocidos popularmente como "malls chinos". La medida contempla inspecciones en más de 50 establecimientos a nivel nacional para verificar el cumplimiento de la Ley del Consumidor.
Los equipos fiscalizadores revisarán que los locales exhiban correctamente los precios de los productos, cuenten con rotulado en idioma castellano, informen sobre el derecho a la garantía legal y, en el caso de artículos eléctricos y electrónicos, acrediten el cumplimiento de las exigencias de seguridad, como la presencia del Sello SEC cuando corresponda.
El SERNAC recordó que todas las empresas que operan en Chile deben respetar la normativa vigente, entregando información clara y garantizando los derechos de los consumidores. Asimismo, reiteró que la garantía legal permite solicitar el cambio del producto, su reparación gratuita o la devolución del dinero cuando un artículo presenta fallas o defectos, dentro de los seis meses posteriores a la compra.
En caso de detectar incumplimientos, el organismo podrá adoptar acciones legales, incluyendo denuncias ante los tribunales de justicia. Las multas pueden alcanzar hasta 300 UTM por cada infracción, equivalente a más de 21 millones de pesos. Además, las personas que deseen presentar reclamos pueden hacerlo a través del sitio web del SERNAC, mediante su línea telefónica gratuita o en las oficinas regionales del servicio.
SUBSECRETARIO DEL MEDIO AMBIENTE ABORDA EN MAGALLANES LOS DESAFÍOS DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS Y LA ECONOMÍA CIRCULAR
La autoridad visitó Punta Arenas para participar en la 2ª Cumbre Municipal de Economía Circular y recorrer el vertedero municipal, donde se analizaron las acciones para enfrentar el futuro cierre del recinto y fortalecer la implementación de la Ley REP en la región.
La autoridad visitó Punta Arenas para participar en la 2ª Cumbre Municipal de Economía Circular y recorrer el vertedero municipal, donde se analizaron las acciones para enfrentar el futuro cierre del recinto y fortalecer la implementación de la Ley REP en la región.