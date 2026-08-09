CERRO SOMBRERO CONMEMORÓ EL 61.º ANIVERSARIO DE SU DECLARATORIA COMO PUEBLO CON EMOTIVA VELADA

La comunidad de Cerro Sombrero conmemoró el pasado viernes 7 de agosto el 61.º aniversario de la declaratoria oficial de la localidad como pueblo, en una emotiva velada realizada en el histórico Cine de Cerro Sombrero. La ceremonia reunió a autoridades regionales y comunales, encabezadas por la delegada presidencial provincial, Margarita Norambuena, y la alcaldesa de Primavera, Karina Paola Fernández Marín, además de vecinas y vecinos que participaron activamente de la celebración.

Uno de los momentos más significativos de la jornada fue la entrega de distinciones a integrantes de la comunidad que han contribuido al desarrollo social, educativo, deportivo y cultural de la comuna. Entre los reconocidos estuvieron el profesor Carlos Catalán como Docente Destacado; Edgardo Álvarez y Humberto Cárdenas como Vecinos Destacados; Daniel Salazar como Joven y Deportista Destacado; Marcela Silva como Dirigenta Social Destacada; y Rosa Vivar, quien recibió un homenaje póstumo por su permanente aporte a la vida comunitaria y al folclore local.

La velada también contó con un destacado marco artístico y cultural. El conjunto folclórico Esencias de Mi Tierra presentó un repertorio que incluyó cueca, música mexicana y chamamé, evocando la identidad patagónica del territorio. Posteriormente, la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Magallanes, dirigida por Ricardo Colima, ofreció una gala musical con interpretaciones de piezas clásicas y barrocas que dieron un cierre solemne y elegante a la conmemoración.

La celebración reafirmó el sentido de pertenencia de la comunidad de Cerro Sombrero y el compromiso de sus autoridades y habitantes por continuar fortaleciendo el desarrollo de una localidad unida, con identidad propia y proyección para las futuras generaciones.





