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6 de junio de 2026

COLEGIO PIERRE FAURE CELEBRÓ SU 37° ANIVERSARIO CON UNA VELADA DEDICADA A LA PAZ

​La comunidad educativa cerró las actividades de aniversario con una jornada que reunió a estudiantes, docentes, funcionarios y familias en Punta Arenas.

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El Colegio Pierre Faure conmemoró sus 37 años de trayectoria con una velada realizada en el Centro Cultural Claudio Paredes Chamorro de Punta Arenas. La actividad marcó el cierre de las celebraciones de aniversario desarrolladas durante mayo y reunió a estudiantes, profesores, funcionarios, apoderados e invitados de la comunidad educativa.

Bajo el lema “Sana al mundo y hazlo un lugar de paz”, la jornada estuvo centrada en la reflexión sobre la convivencia, el respeto y la promoción de acciones orientadas a la construcción de comunidades pacíficas. Durante la ceremonia, la rectora Pilar Bahamóndez Mansilla destacó la importancia del bienestar emocional de niños y jóvenes, así como el rol de los adultos en el desarrollo emocional y social de los estudiantes.

Como parte de la actividad, el establecimiento reconoció a 19 integrantes de su comunidad por años de servicio. Los homenajes consideraron trayectorias de 5, 10 y 15 años, además de distinciones especiales para Meber Campos Medina por 20 años de labor y Lorena Ovando Gallardo por 30 años de servicio en la institución.

La sostenedora Paula Vera Szigethi también participó de la ceremonia, compartiendo reflexiones inspiradas en el legado del sacerdote jesuita y pedagogo Pierre Faure, fundador de la Educación Personalizada y Comunitaria. En su intervención destacó la relación entre educación, libertad y construcción de una sociedad basada en el respeto de los derechos humanos.

La velada incluyó diversas expresiones artísticas, entre ellas la presentación del Cuarteto de Cuerdas de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Magallanes, proyecciones audiovisuales y una representación coreográfica inspirada en la canción “Heal the World”, interpretada por estudiantes del establecimiento e integrada con la participación del público.


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COLEGIO DE PROFESORES DE MAGALLANES ADVIERTE CRISIS EN EDUCACIÓN PÚBLICA POR RECORTES PRESUPUESTARIOS, FALTA DE DOCENTES Y DEFICIENCIAS EN SALUD MENTAL

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