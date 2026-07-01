COLEGIO MIGUEL DE CERVANTES SE CORONA CAMPEÓN DE LA SEXTA FECHA DE NATACIÓN SOPROLE EN PUNTA ARENAS

​Durante el fin de semana largo, la piscina fiscal del Instituto Nacional de Deportes (IND) de Punta Arenas fue el escenario de la sexta fecha del circuito de Natación Soprole. El evento deportivo congregó a más de un centenar de jóvenes nadadores, quienes compitieron en representación de sus respectivos colegios en busca de medallas y la clasificación a la final nacional de la competencia.



El talento de la región de Magallanes quedó en evidencia luego de que tres establecimientos de la ciudad dominaran la clasificación general por equipos. El primer lugar del torneo fue para el colegio Miguel de Cervantes, que se alzó con la victoria tras alcanzar una destacada puntuación de 196 unidades. La medalla de plata fue para el Colegio Alemán de Punta Arenas con 134 puntos, mientras que The British School cerró el podio obteniendo el tercer lugar con 108 puntos.



En el plano de los desempeños individuales, la competencia contó con excelentes tiempos y resultados. En la categoría femenina, destacó la participación de Maylen Ruiz, quien obtuvo la medalla de oro en los 50 metros espalda (categoría 9 años), y de Emilia Vidal, quien se quedó con el primer lugar en los 100 metros espalda (categoría 14-15 años). En la categoría masculina, la figura más destacada fue Matías Liendo, tras adjudicarse dos medallas de oro en las pruebas de 100 metros pecho y estilo libre (niños 14-15 años).



Respecto al éxito de la jornada y el compromiso de la empresa con este tipo de instancias, Daniela Hott, Gerente de Asuntos Corporativos, señaló: “Desde Soprole estamos muy orgullosos de ver el enorme compromiso y talento que demuestran los jóvenes magallánicos en la natación. Nuestro propósito como compañía es nutrir sonrisas, y qué mejor forma de hacerlo que fomentando la vida sana, la perseverancia y la pasión por el deporte en escolares de todas las regiones del país."



Tras su exitoso paso por el extremo sur de Chile, el circuito escolar continuará su recorrido nacional. La próxima jornada de competencia se desarrollará el sábado 18 de julio en la piscina del IND de Talca, donde la organización espera convocar a más de 300 nadadores, proyectando una asistencia similar al récord escolar alcanzado el año anterior en dicha ciudad.



