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11 de agosto de 2026

REGIÓN DE MAGALLANES ES LA ÚNICA EN CHILE EN QUE TODAS SUS COMUNAS CUENTAN CON PLAN PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESASTRES

Un estudio de Corporación Ciudades basado en información de Senapred revela que, a nivel nacional, 127 comunas se encuentran en esta situación, el equivalente al 37% del país.

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​Un estudio elaborado por Corporación Ciudades reveló que todas las comunas de la Región de Magallanes cuentan con un Plan Comunal de Reducción del Riesgo de Desastres (PCRRD), instrumento destinado a fortalecer la prevención y preparación de los territorios frente a distintas amenazas. El análisis fue realizado a partir de información de Senapred actualizada a julio de 2026.

Los PCRRD son instrumentos estratégicos que comprenden las fases de mitigación y preparación del ciclo del riesgo de desastres. Su propósito es disminuir las vulnerabilidades existentes y fortalecer las capacidades locales, considerando las principales amenazas y riesgos presentes en cada territorio.

Estos planes pueden contemplar estudios y actualizaciones de riesgo, catastros, medidas estructurales destinadas a disminuir la vulnerabilidad de edificaciones e infraestructura crítica, fortalecimiento de sistemas de alerta temprana, divulgación del riesgo entre la población y participación del sector privado. Además, deben vincularse con otros instrumentos municipales, como los Planes de Desarrollo Comunal (Pladeco) y los Planes Reguladores Comunales (PRC).

"La gestión del riesgo tiene una dimensión eminentemente territorial. Cada comuna presenta amenazas, condiciones urbanas y vulnerabilidades distintas, por lo que disponer de estos instrumentos permite pasar de un diagnóstico general a acciones concretas de prevención y preparación acordes con la realidad local", explica Martín Andrade, director ejecutivo de Corporación Ciudades.

El estudio evidencia importantes diferencias entre regiones. Magallanes, La Araucanía, Maule, Metropolitana, Los Ríos y Ñuble tienen más del 80% de sus comunas con PCRRD. En contraste, en las regiones del norte, 34 de 44 comunas —77%— todavía no cuentan con un plan con decreto municipal.

"Las diferencias entre regiones muestran que la implementación de estos instrumentos ha avanzado a velocidades distintas. El desafío es reducir esas brechas y fortalecer las capacidades municipales para incorporar la reducción del riesgo dentro de la planificación y gestión cotidiana del territorio", agrega Andrade.

127 comunas sin plan en Chile

A escala nacional, el estudio determinó que 218 comunas, equivalentes al 63% del país, poseen un PCRRD con decreto alcaldicio, mientras 127 (37%) todavía no cuentan con el instrumento.

El análisis del estado de avance permite observar que el problema no necesariamente implica que esas comunas hayan partido desde cero. Entre las 127 que no cuentan con el instrumento formalizado, 76 tienen planes sin revisión, 30 poseen planes nuevos que todavía no han sido recomendados técnicamente, 14 tienen planes nuevos en revisión y siete cuentan con documentos recomendados técnicamente que están en proceso de formalización.

"Hay comunas donde existe trabajo avanzado, pero todavía falta completar etapas técnicas o administrativas para disponer de un instrumento formalizado. Acelerar esos procesos es relevante porque el valor del plan está en que pueda convertirse efectivamente en una herramienta para orientar decisiones, inversiones y acciones de prevención en el territorio", señala Andrade.

Y agrega: "La reducción del riesgo no comienza cuando ocurre una emergencia. Comienza mucho antes, cuando las ciudades identifican dónde están sus vulnerabilidades, incorporan esa información en su planificación y toman decisiones para disminuir la exposición de las personas y de la infraestructura. Ese es el valor que tienen estos instrumentos para las comunas".

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