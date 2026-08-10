CONSEJERO ARTURO DÍAZ SOBRE SITUACIÓN EN HUERTOS FAMILIARES: "ES ALGO IMPRESENTABLE, HAY QUE DECIRLO CON TODAS SUS LETRAS"

El consejero regional de Magallanes, Arturo Díaz Valderrama, abordó una amplia agenda de temas regionales y nacionales durante su participación la mañana de este lunes en el programa Buenos Días Región, de Polar Comunicaciones, donde analizó desde el funcionamiento del Fondo de Medios y proyectos de infraestructura en Magallanes hasta el Plan de Reconstrucción Nacional, la seguridad pública y el escenario político.

Uno de los primeros temas fue la reciente sesión del Consejo Regional destinada a la aprobación del Fondo de Medios, instancia que, según explicó, constituye una herramienta relevante para fortalecer a los medios de comunicación locales, especialmente en las comunas más apartadas.







"Son fondos que entrega el gobierno a los medios de comunicación regionales de diferentes plataformas televisivas, digital, radial, etcétera, escrita también para potenciar cierto lo que es la la entrega de información. En lo personal creo y me tocó hacerlo cuando fui seremi de Gobierno. Es una herramienta muy, muy importante, sobre todo en una región tan extensa como la nuestra, que tiene medios de comunicación, sobre todo en comunas que son apartadas, que no cuentan con mucho recurso. Por lo tanto, estos fondos le dan un impulso para seguir desarrollando la gran tarea que necesitan. Yo creo que es una buena política pública que hay que potenciar".



No obstante, reconoció que el proceso presenta aspectos que pueden perfeccionarse, especialmente luego de detectarse casos en que algunos postulantes presentaban más de una postulación mediante distintos RUT.







"Representantes del Consejo Regional que estuvieron en la comisión evaluadora, como asimismo el seremi de Gobierno, hicieron ver que hubo algunos medios que disponían de varios RUT, entonces postularon varias veces. Y eso genera una cierta desigualdad a la hora de competir, por lo tanto es algo que tenemos que arreglar en un futuro. El Consejo Regional tiene participación en las bases de lo que es la distribución de los dineros del Fondo de Medios, por lo tanto es algo que quedó ahí y que no te quepa ninguna duda que en un futuro próximo lo vamos a abordar".





Caso Mejor Niñez y polémicas en el Consejo Regional



Consultado por la investigación sobre la compra del inmueble destinado al Servicio de Mejor Niñez, Díaz señaló que corresponde respetar el trabajo de la Fiscalía y diferenció ese caso de otras controversias que, según indicó, finalmente no prosperaron.

Como ejemplo recordó la discusión por la aprobación de recursos adicionales para la demolición del antiguo Hospital Regional de Punta Arenas.







"Hubo algunos consejeros regionales que saltaron, como siempre, tirando unas cosas medias extrañas, que podía haber algunos vínculos de la empresa incluso con consejeros regionales, haciendo atisbos de comentarios de corrupción. Esto llevó a que presentaran un escrito a Contraloría y Contraloría hace un par de semanas se pronunció que no había absolutamente nada irregular al respecto. Dio luz verde a los 500 millones y tranquilidad para la gente que vive en el sector, porque se va a seguir con el trabajo".



Respecto al caso Mejor Niñez, recordó que la adquisición del inmueble respondió al desistimiento del propietario de una vivienda que originalmente encabezaba la evaluación.







"La casa que se compró finalmente estaba en segundo lugar después de siete. Había otra casa que se iba a comprar, pero el que la vendía se desistió de la venta. Si no se hubiera desistido, no estaríamos hablando de esto y ahí fue que corrió la lista para que las personas lo entiendan. Se compró esta casa y eso es algo que todavía está en investigación".





Críticas por el aeropuerto de Puerto Natales y los Huertos Familiares



En materia regional, el consejero manifestó su preocupación por las obras que afectan la operatividad del aeródromo de Puerto Natales durante la temporada alta de turismo.







"En todo discurso de todos los políticos está el potenciar la descentralización, potenciar turísticamente a Última Esperanza y sin duda que una de las principales palancas para esto es tener un aeropuerto de primer nivel y sobre todo funcional los 365 días del año. Uno entiende perfectamente que en algún momento hay que hacer arreglos, pero uno cree que los arreglos deberían hacerse en la época que hay menos flujo turístico, no precisamente en enero y febrero".



También calificó como "impresentable" los problemas de coordinación registrados en el sector de Huertos Familiares.







"Lo que ocurrió es algo impresentable, hay que decirlo con todas sus letras. El hecho que se vaya construyendo un camino y atrás se vaya ubicando lo que se está haciendo es algo que no se entiende, hasta de caricatura. Son problemas de coordinación. Cuesta entender qué fue lo que pasó y obviamente habrá que tomar las medidas correspondientes para que esto no ocurra".





"Se está aprovechando un desastre natural"



Gran parte de la entrevista estuvo centrada en el denominado Plan de Reconstrucción Nacional y la reforma tributaria impulsada por el Gobierno.

Díaz reiteró su rechazo a la iniciativa, asegurando que, a su juicio, utiliza la reconstrucción posterior a un desastre natural para introducir cambios económicos que benefician a los sectores de mayores ingresos.







"Aquí tenemos un aprovechamiento de un desastre natural ocurrido hace un tiempo para impulsar una serie de medidas tributarias económicas que están beneficiando a los sectores más ricos de nuestro país en desmedro de la gran cantidad de la población. Cuando digo en desmedro de la gran cantidad de la población, estamos hablando del 99% de los chilenos y chilenas. Entonces está este afán por ir maquillando esta reforma, darle un contenido social que no existe. La gente tiene que tenerlo muy claro: no existe".



Añadió que, desde su perspectiva, el objetivo de la reforma permanece inalterable.







"El espíritu de esta reforma está claro y nosotros como oposición tenemos que manifestarlo cada vez que podamos para que la gente de una vez por todas entienda que este gobierno está siendo nefasto en ese aspecto para la gran mayoría de los chilenos y chilenas".



Asimismo, expresó su expectativa de que el Tribunal Constitucional revierta parte de las disposiciones cuestionadas.



Cuestionamientos a la agenda de seguridad



Respecto de la reciente cadena nacional del Presidente y el énfasis puesto en seguridad pública, Díaz sostuvo que los anuncios no reflejan avances concretos.







"En el tema seguridad, aparte de la zanja, yo no he visto mayor avance y uno esperaba que por lo menos esa gran bandera de lucha de la derecha, que era aumentar la seguridad en Chile, disminuir la violencia, disminuir los delitos, eso no se ha visto reflejado, ni siquiera en cifras. Entonces ahí yo creo que también el gobierno está en deuda y no veo tampoco una disponibilidad para avanzar en dichos temas".



También cuestionó el manejo del caso del subsecretario que dio positivo a un test antidrogas y posteriormente presentó exámenes particulares.







"En el caso del subsecretario se le iba a hacer la contramuestra y dijo: 'No confío en este sistema, voy a otro lado', y trae un par de exámenes que indicaban que era negativo, pero por fuera del sistema. Entonces ese es algo que deja bastante que desear porque nuevamente se les cae el discurso".





Llamado a la unidad de la oposición



En la parte final de la conversación, el consejero regional hizo un llamado a las fuerzas opositoras a dejar de lado las diferencias internas y concentrarse en enfrentar al Gobierno.







"Como oposición tenemos que tener primero madurez y altura de miras, dejar de pelearnos entre nosotros y ver que al frente tenemos un adversario político que es poderoso y que es peligroso para el país. Yo creo que es una responsabilidad inmensa la que tiene la oposición en este momento: intentar ponernos de acuerdo, no caer en la pelea chica, no caer en cálculos electorales, sino defender a Chile".







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