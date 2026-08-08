CLUB DE LEONES DE PUNTA ARENAS REALIZA NUEVA VENTA DE GARAGE PARA APOYAR OPERATIVOS OFTALMOLÓGICOS

Una nueva venta de garage del Club de Leones de Punta Arenas se realiza este sábado en la sede de la organización, ubicada en calle Ignacio Carrera Pinto N° 1038. La actividad se extenderá hasta las 17:00 horas y reúne distintos artículos disponibles para la comunidad.

Ropa, muebles, juguetes, libros y artículos de menaje forman parte de los productos ofrecidos durante la jornada. De acuerdo con la organización, la actividad concitó interés desde las primeras horas de la mañana, con personas que llegaron para participar de la venta.

La vicepresidenta del Club de Leones de Punta Arenas, Eliana Trujillo Kairis, valoró la respuesta de la comunidad y explicó que los recursos obtenidos permitirán apoyar parte de los costos de los operativos oftalmológicos y la entrega de lentes ópticos que desarrolla la organización.

Los fondos recaudados serán destinados a estas prestaciones que el Club de Leones realiza anualmente en beneficio de la comunidad de Punta Arenas, alcanzando a cerca de un centenar de personas cada año, según indicó la organización.