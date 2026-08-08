Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
ARCA OLIVA
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
CASINO-336x336-gif
YOPPERN NUEVO 336x336
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
COVEPA 336X336PX-ANIVERSARIO_COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO-336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
DÍA DEL NIÑO_BANNER POLAR 336X336-07
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
RED SALUD JUNIO 2026
publicite aqui

8 de agosto de 2026

COMUNIDADES EDUCATIVAS DE JUNJI PUNTA ARENAS COMPARTEN EXPERIENCIAS PARA PROMOVER LA LACTANCIA MATERNA

La jornada “Promoviendo vínculos que nutren” reunió a integrantes de distintas comunidades educativas de la JUNJI Magallanes, en el marco de la Semana de la Lactancia Materna 2026.

JUNJI

Integrantes de las comunidades educativas de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI) en Punta Arenas participaron en la jornada “Promoviendo vínculos que nutren”, organizada por la Mesa de Equidad de Género de la institución en el marco de la Semana de la Lactancia Materna 2026. La actividad se realizó en los salones de la Caja de Compensación La Araucana y contó con la participación de familias y equipos educativos.

Durante la jornada expuso la matrona Lorena Galindo Sánchez, supervisora de la Unidad del Paciente Crítico Neonatal del Hospital Clínico de Magallanes y asesora de lactancia, quien abordó la importancia de generar espacios de conversación, educación y capacitación para favorecer la promoción, protección y continuidad de la lactancia materna durante el ingreso de niñas y niños a la educación parvularia.

También se presentó la experiencia del Jardín Infantil “Caperucita Roja” de Punta Arenas en el proceso de certificación como Jardín Infantil Amigo de la Lactancia Materna (JIALMA), a cargo de las educadoras de párvulos Daniela Marais y Aylin Delgado. En 2026 se sumaron a esta certificación los jardines “Caperucita Roja”, “Sueños de Infancia”, “Peter Pan”, “Colores del Viento” y “Laguna Azul”, todos de Punta Arenas.

En la Región de Magallanes, además, ya cuentan con certificación JIALMA los jardines infantiles “Las Charitas” de Punta Arenas y “Pepita de Oro” de Porvenir. Mientras que “Bambi” de Punta Arenas, “Tánana” de Cabo de Hornos, “Papelucho” de Porvenir y “Copito de Nieve” de Puerto Natales se encuentran en proceso para obtener este reconocimiento.

La directora regional (S) de JUNJI Magallanes, Marisol Villegas Núñez, destacó el rol de las comunidades educativas en el apoyo a las familias y señaló que las unidades educativas pueden contribuir a la continuidad de la lactancia mediante acciones como recibir leche materna extraída, orientar a las familias y coordinar apoyos con los centros de salud.

CREACORAZONES

COMENZÓ CREA CORAZONES 2026, INICIATIVA SOLIDARIA QUE REÚNE ARTE Y REHABILITACIÓN EN PUNTA ARENAS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

CORTE DE PUNTA ARENAS CONFIRMA QUE EXALCALDESA ANTONIETA OYARZO NO TENDRÁ MEDIDAS CAUTELARES EN INVESTIGACIÓN

Leer Más

​El tribunal de alzada rechazó el recurso de apelación presentado contra la resolución que había desestimado la imposición de cautelares a la exalcaldesa de Puerto Natales, investigada por presunta apropiación indebida de cotizaciones previsionales y de salud.

​El tribunal de alzada rechazó el recurso de apelación presentado contra la resolución que había desestimado la imposición de cautelares a la exalcaldesa de Puerto Natales, investigada por presunta apropiación indebida de cotizaciones previsionales y de salud.

CORTE DE APELACIONES
nuestrospodcast
JUNJI

COMUNIDADES EDUCATIVAS DE JUNJI PUNTA ARENAS COMPARTEN EXPERIENCIAS PARA PROMOVER LA LACTANCIA MATERNA

ARCA OLIVA
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
Cartelera-JUL-PUQ-1080x1080-30
COVEPA 336X336PX-ANIVERSARIO_COVEPA
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
Viraliza PUCV logística
YOPPERN NUEVO 336x336
JUNJI

COMUNIDADES EDUCATIVAS DE JUNJI PUNTA ARENAS COMPARTEN EXPERIENCIAS PARA PROMOVER LA LACTANCIA MATERNA

BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
ARCA OLIVA
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
ANDES SALUD
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA 336X336PX-ANIVERSARIO_COVEPA
DÍA DEL NIÑO_BANNER POLAR 336X336-07
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
POETAS MALDITOS

CARTELERA CULTURAL 08 DE AGOSTO

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA 336X336PX-ANIVERSARIO_COVEPA
PAX
BRITANICO GIF (1)
CASINO-336x336-gif
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
DÍA DEL NIÑO_BANNER POLAR 336X336-07
casino hydra spa
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
detenidocanalesaustrales

DETIENEN EN LOS CANALES AUSTRALES A PRÓFUGO POR DELITO DE EXPLOTACIÓN SEXUAL

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.