COMUNIDADES EDUCATIVAS DE JUNJI PUNTA ARENAS COMPARTEN EXPERIENCIAS PARA PROMOVER LA LACTANCIA MATERNA

Integrantes de las comunidades educativas de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI) en Punta Arenas participaron en la jornada “Promoviendo vínculos que nutren”, organizada por la Mesa de Equidad de Género de la institución en el marco de la Semana de la Lactancia Materna 2026. La actividad se realizó en los salones de la Caja de Compensación La Araucana y contó con la participación de familias y equipos educativos.

Durante la jornada expuso la matrona Lorena Galindo Sánchez, supervisora de la Unidad del Paciente Crítico Neonatal del Hospital Clínico de Magallanes y asesora de lactancia, quien abordó la importancia de generar espacios de conversación, educación y capacitación para favorecer la promoción, protección y continuidad de la lactancia materna durante el ingreso de niñas y niños a la educación parvularia.

También se presentó la experiencia del Jardín Infantil “Caperucita Roja” de Punta Arenas en el proceso de certificación como Jardín Infantil Amigo de la Lactancia Materna (JIALMA), a cargo de las educadoras de párvulos Daniela Marais y Aylin Delgado. En 2026 se sumaron a esta certificación los jardines “Caperucita Roja”, “Sueños de Infancia”, “Peter Pan”, “Colores del Viento” y “Laguna Azul”, todos de Punta Arenas.

En la Región de Magallanes, además, ya cuentan con certificación JIALMA los jardines infantiles “Las Charitas” de Punta Arenas y “Pepita de Oro” de Porvenir. Mientras que “Bambi” de Punta Arenas, “Tánana” de Cabo de Hornos, “Papelucho” de Porvenir y “Copito de Nieve” de Puerto Natales se encuentran en proceso para obtener este reconocimiento.

La directora regional (S) de JUNJI Magallanes, Marisol Villegas Núñez, destacó el rol de las comunidades educativas en el apoyo a las familias y señaló que las unidades educativas pueden contribuir a la continuidad de la lactancia mediante acciones como recibir leche materna extraída, orientar a las familias y coordinar apoyos con los centros de salud.