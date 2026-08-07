JÓVENES TALENTOS DE MAGALLANES INSPIRAN EN EL DÍA DEL NIÑO CON HISTORIAS DE ESFUERZO, DISCIPLINA Y SUEÑOS

En el marco de la celebración del Día del Niño y la Niña, el programa Buenos Días Región, de Polar Comunicaciones, reunió esta mañana a cuatro jóvenes magallánicos que, desde distintas disciplinas, compartieron sus experiencias de superación, sus desafíos y los sueños que buscan alcanzar a través del deporte y la creación de contenidos.

La conversación reunió a María Ignacia Guerra, ajedrecista de 11 años; Sibila Santana, esgrimista integrante de Promesas Chile; Esteban Escárate, judoca de 10 años; y Maximiliano Saldivia, creador de contenido de 14 años, quienes coincidieron en que la constancia y la pasión han sido fundamentales para avanzar en sus respectivos caminos.

En el ámbito deportivo, María Ignacia Guerra relató cómo descubrió el ajedrez gracias a su hermana y cómo, con apenas 10 años, decidió competir en una categoría superior.







"Yo descubrí ajedrez gracias a mi hermano. Tenía como 7 años y mi hermano jugaba ajedrez. Entonces yo de repente quise probar y me gustó, y lo que más me gustó fue que conocí a muchos amigos (...) También me entristece un poco porque puede haber salido primera, pero después perdí un partido y salí cuarta, pero igual fue un buen desafío. Otra vez que tuve otro torneo que me metí a una categoría más grande fue un Patagónico por equipos y soy la jugadora más joven que ha jugado un Patagónico por equipos de acá."



Respecto a la preparación que exige el deporte ciencia, explicó que gran parte de su entrenamiento se desarrolla utilizando plataformas digitales.







"Lo primero que hago cuando llego del colegio es ponerme a entrenar ajedrez. Hago un poco de táctica y después juego partidas. Como a las siete me toca mi clase de una hora y después me voy a acostar porque si no después no me despierto en la mañana (...) Todo lo que hago de entrenamiento casi siempre es tecnología (...) uso Chess.com para hacer ejercicios y Lichess para jugar."



Asimismo, destacó que competir desde Magallanes implica un importante esfuerzo familiar.







"Primero es que hay un costo, porque uno de Punta Arenas tiene que viajar como un día para llegar a un lugar que sí te sirva para mejorar en el ajedrez, porque tienes que hacer vuelos y todo eso. Tiene un costo porque viajamos con mi hermano los dos (...) Lo que me gusta de ser de acá es que está más cerca de Argentina y se puede ir a torneos muy buenos."



Por su parte, la esgrimista Sibila Santana recordó que conoció este deporte gracias a la serie Merlina, experiencia que marcó el inicio de su carrera.







"Yo comencé con una película, Merlina. Vi el deporte de esgrima, que en ese momento no sabía qué era. Le dije a mi abuela que averiguara cómo era eso y descubrió el Club de Esgrima Punta Arenas. Fui a un entrenamiento, me gustó mucho, eran muy amables las personas y mis amigos de ese momento siguen siendo mis amigos."



La deportista también compartió uno de los momentos más importantes de su carrera, cuando logró revertir una final del Campeonato de Chile.







"Yo estaba en mi final, iba perdiendo y mi entrenador me calmó, me dijo que yo podía. Volví y comencé a remontar (...) empecé a hacer un punto hasta que empatamos, remonté y fui campeona de Chile."



Sin embargo, reconoció que no siempre los logros deportivos pueden concretarse debido a factores económicos.







"Clasifiqué a Perú, pero por cosas económicas no podremos ir (...) Yo ahora no voy a Perú ni a otras competencias, pero sigo fuerte en los entrenamientos, sigo todo y no me rindo porque igual me tengo que preparar para el próximo año."



Desde el judo, Esteban Escárate contó que llegó a esta disciplina gracias a su padre, quien también practicó este deporte durante su infancia.







"Mi papá hizo judo de niño y buscó un club (...) Me gusta que hay muchos juegos, hay torneos, hay diversión, es como difícil aburrirse."



Consultado sobre los momentos difíciles, el joven deportista aseguró que hasta ahora su experiencia ha estado marcada por el aprendizaje.







"Para mí yo no he tenido ningún momento frustrante (...) Me gustan las dos cosas, el entrenamiento y la competencia, porque el entrenamiento enseña y hace divertirse y la competencia es para probar cómo estás actualmente."



Además, invitó a otros niños a conocer el judo.







"Los invito porque es divertido, enseña a caer para que no te pegues la cabeza cuando te caes y también a aprender a defenderse."



En tanto, Maximiliano Saldivia explicó que su ingreso al mundo de las redes sociales fue completamente inesperado, luego de que uno de sus videos alcanzara una masiva viralización.







"Esto no estaba como en mis planes. Yo subí un video calificando famosos, fue todo como de humor y se me salió de las manos porque alcanzó el millón de reproducciones en el mismo día. Al día siguiente empezó a salir en medios como TVN, Canal 13, Zona Latina (...) Subí diez mil seguidores en un día y empecé a crear contenido de a poquito."



El joven creador aseguró que los comentarios negativos nunca han sido un obstáculo para continuar desarrollando su trabajo.







"Siempre hay haters, pero eso a mí la verdad no me afecta. De verdad que no me puede importar menos. De repente me río porque son comentarios que simplemente uno no tiene que pescar."



Asimismo, explicó que detrás de cada publicación existe una planificación previa y un importante trabajo de investigación.







"Yo planifico los videos días antes. Este video lo venía planificando desde las vacaciones de invierno porque de verdad quería conocerlo (...) Después grabo el video y lo edito porque edito todos mis videos yo mismo."



Respecto a su futuro, manifestó su intención de estudiar Periodismo y continuar desarrollándose en las comunicaciones.







"Me gusta mucho ser de acá. Creo que no cambio Punta Arenas por nada, pero sí me gustaría irme a vivir al norte porque para lo que yo quiero estudiar a futuro, que es periodismo, acá simplemente no se puede porque no está la carrera. Yo dejo que las cosas se me vayan dando solas."



Finalmente, entregó un mensaje a otros niños y adolescentes que desean iniciar proyectos propios.







"Tienen que perseguir sus sueños, pero tampoco forzar las cosas porque todo se les va a ir dando solo a medida que lo vayan deseando (...) En las redes sociales creo que lo más importante y la base de todo es ser creativos, ser originales."



El espacio concluyó con un reconocimiento a los cuatro invitados por representar a Magallanes desde sus respectivas áreas y con un llamado a que continúen desarrollando sus talentos, destacando el esfuerzo, la disciplina y la perseverancia como herramientas fundamentales para alcanzar sus metas.

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